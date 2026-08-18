Paz se declara “consternado” por ataque a Nadia Beller

País
LOS TIEMPOS y ERBOL
Publicado el 18/08/2026 a las 23h19
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El presidente Rodrigo Paz Pereira se pronunció la noche de este martes sobre el ataque armado que sufrió Nadia Beller el lunes en Santa Cruz dela Sierra, lo hizo mediante un mensaje publicado cercado de las 22 en su cuenta de Facebook.

“Los hechos de violencia están llegando a extremos insospechados, con repercusiones tanto a nivel nacional como internacional.

“Como Presidente y Gobierno, estamos profundamente consternados por lo que está ocurriendo y estamos solicitando la colaboración de todos los niveles, tanto nacionales como internacionales, para enfrentar esta situación.

“Quiero expresar mi solidaridad con la Sra. Nadia Beller ante los hechos ocurridos. He instruido a las autoridades pertinentes que se realice una investigación profunda, transparente y exhaustiva, hasta esclarecer completamente lo sucedido.

“La Sra. Beller debe contar con toda la seguridad y las garantías necesarias, al igual que el proceso de investigación, que debe desarrollarse con absoluta transparencia e independencia.

“La verdad debe estar por encima de todo, para que la justicia prevalezca y se haga justicia, sin excepciones y por encima de cualquier circunstancia”, escribió Paz Pereira.

Horas antes, el vocero presidencial José Luis Gálvez detalló que cinco policías ya resguardaban a Beller desde la noche del ataque y que otros 10 fueron incorporados desde el mediodía de este martes, elevando a 15 el contingente encargado de su protección.

Beller permanece hospitalizada luego de recibir tres impactos de bala en el cuello, tórax y brazo derecho. La Fiscalía informó que los proyectiles fueron extraídos durante una cirugía de emergencia y que la víctima se encuentra consciente y orientada.

En el marco de la investigación, la Fiscalía aprehendió a Fernando Cerimedo, expareja de Beller, por la presunta comisión del delito de tentativa de feminicidio y anunció que solicitará su detención preventiva.

El Gobierno aseguró que colaborará con la investigación y que no habrá interferencias.

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