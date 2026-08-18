Nevadas afectan vías en cuatro departamentos

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ABI
Publicado el 18/08/2026 a las 22h47
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este martes que, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, dispuso restricciones y medidas preventivas en diferentes tramos de la Red Vial Fundamental debido a las intensas nevadas e inclemencias climáticas.

 

La Paz

Se dispuso el cierre preventivo para todos los vehículos del tramo Tranca de Urujara - La Rinconada (La Cumbre) hasta el miércoles 19 de agosto, con el objetivo de precautelar la seguridad de conductores y pasajeros.

También se instruyó el cierre de la ruta Unduavi - Chulumani . Tres Marías por la pérdida de plataforma en la vía. Se recomendó circular hacia Chulumani por la ruta alterna que pasa por los tramos de Yolosita - Coroico - Puente Villa.

Asimismo, la estatal caminera recomendó a los conductores transitar con precaución por la carretera La Paz - Oruro.

 

Oruro

La circulación vehicular por el tramo Caracollo - Confital - Bombeo fue suspendida debido a las nevadas registradas en el sector Confital, en La Cumbre, carretera hacia Cochabamba.

La ABC pidió transitar con precaución en las siguientes rutas: Cruce Curahuara de Carangas - Oruro, sobre todo en el sector La Joya; Patacamaya - Tambo Quemado - Hito 18, específicamente en el sector Lagunas; y Oruro - Ancaravi - Pisiga, sector Opoqueri.

Asimismo, se recomendó circular con extrema precaución en la vía Oruro – Challapata, sector Cruce Hospital.

 

Potosí

La ruta Potosí - Challapata (Tholapalca) fue cerrada temporalmente para todo tipo de vehículos.

La ABC recomendó transitar con precaución por las vías que conectan Potosí con Uyuni, en los sectores Pulacayo, Qonapaya y Lapaya, así como por la ruta Uyuni – Atocha.

 

Cochabamba

La ruta Colomi - Aguirre fue habilitada tras el cese de la nevada.

La ABC informó que activó brigadas de emergencia en los diferentes tramos de las carreteras de todo el país y movilizó maquinaria y personal capacitado para su atención inmediata.

Pidió a los usuarios respetar las restricciones, reducir la velocidad y tomar todas las medidas de precaución al circular por los sectores afectados.

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