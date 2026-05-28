EEUU declara terroristas globales al PCC y al Comando Vermelho

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ERBOL y LOS TIEMPOS
Publicado el 28/05/2026 a las 23h03
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Estados Unidos designó al Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil, como ‘Terroristas globales especialmente designados’ y anticipó que serán catalogados como ‘Organizaciones terroristas extranjeras’ desde el 5 de junio de 2026.

“Hoy he designado a estas organizaciones como Organizaciones terroristas extranjeras y Terroristas globales especialmente designados”, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al señalar que ambos grupos criminales extienden sus redes ilícitas “por toda nuestra región y hacia nuestro país”, informa una nota de prensa del Departamento de Estado de EEUU.

El PCC y el Comando Vermelho han sido vinculados en Bolivia a redes de narcotráfico, tráfico de armas y disputas por el control de rutas fronterizas, especialmente en zonas limítrofes con Brasil como Santa Matías, en Santa Cruz. En distintos operativos, autoridades bolivianas identificaron a integrantes y operadores relacionados con ambas organizaciones criminales.

El Departamento de Estado de EEUU indicó que el PCC y el Comando Vermelho reúnen a miles de integrantes y son responsables de ataques “brutales” contra policías, funcionarios públicos y civiles en Brasil. Además, remarcó que su influencia criminal se expandió más allá de las fronteras brasileñas.

La administración de Donald Trump sostuvo que continuará utilizando “todas las herramientas disponibles” para impedir el financiamiento de organizaciones vinculadas al narcotráfico y frenar el flujo de drogas ilícitas hacia territorio estadounidense.

El Departamento de Estado agrega que las designaciones como Organizaciones terroristas extranjeras entrarán en vigencia tras su publicación en el Registro Federal. Washington afirmó que la decisión refleja el compromiso de la administración Trump de desmantelar carteles y organizaciones criminales en la región.

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