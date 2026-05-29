Lara dice al Gobierno y movilizados que “ambos tienen que ceder”

Cuando aún está en vilo el diálogo para solucionar el conflicto que atraviesa el país, el vicepresidente Edmand Lara pidió este viernes al Gobierno que ceda otorgando garantías a dirigentes para asistir a reunirse, mientras que movilizados deben ceder asistiendo a dialogar con las autoridades.

Lara se refirió a la condición que pusieron los movilizados de que se levanten las órdenes de aprehensión contra dirigentes, en particular Mario Argollo, para que se abra el diálogo.

“Ambos tienen que ceder, tanto el presidente como los sectores movilizados tienen que poner su parte. Por un lado, el presidente dar las garantías que necesitan, que han pedido estos sectores, y por otro lado también que los sectores movilizados, en el momento que se les den las garantías, también acudan al diálogo”, dijo este viernes.

Según el vicepresidente, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, tiene la predisposición de solucionar el tema de la orden de aprehensión, pero esto depende el Ministerio de Gobierno que puso la denuncia al respecto.

El vicepresidente no descartó tratar en el diálogo el tema del incremento salarial, que era uno de los pedidos de la Central Obrera Boliviana (COB).

Según Lara, en las reuniones el ministro Lupo manifestó que ese tema no está cerrado, pero en la medida de lo que permita la economía darles a los sectores movilizados. “Entonces, no está cerrada la posibilidad de darle el incremento salarial a la Central Obrera”, recalcó.