Linchan a tres personas señaladas del robo de un vehículo en el Norte Potosí

Una turba sacó de celdas policiales y procedió al linchamiento de tres personas que fueron acusadas del robo de un vehículo, en la localidad de Pocoata de la provincia Chayanta, norte de Potosí, reportó radio Pío XII de la Red Erbol.

El hecho ocurrió entre la noche del jueves 28 y la madrugada de este viernes 29 de mayo.

Los sospechosos fueron extraídos por la fuerza de celdas para ser interrogados en la plaza de Pocoata.

Los efectivos policiales de la región resultaron insuficientes y fueron rebasados por las personas que se concentraron en el centro de este municipio.

“Han sido sacadas de las celdas con violencia, han ingresado por paredes, puertas, un número de aproximadamente 100 personas y se los han llevado a la plaza principal de Pocoata, donde han los han amarrado un mástil”, relató el comandante de la policía regional, coronel Luis Alejandro Meneses.

Los ánimos se caldearon cuando apareció el propietario del vehículo robado.

Tras el interrogatorio, los tres sujetos, de 29, 23 y 21 años de edad, fueron llevados al cementerio general donde fueron quemados.

Los cuerpos de estas tres personas fueron llevados a la morgue del hospital Santa Bárbara en el municipio de Pocoata, para su posterior autopsia y estudio forense.