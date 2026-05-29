En Cochabamba murieron más de 100 mil pollos por bloqueos

En el municipio de Pocona más de 100 mil pollos murieron porque no pueden salir de las granjas al matadero debido a los bloqueos contundentes en la zona.

“A consecuencia de estos bloqueos, como productores avícolas, nos encontramos en un estado de desesperación porque no tenemos alimento balanceado para nuestros pollos, no tenemos gas licuado, no tenemos insumos veterinarios y tampoco tenemos salida para poder sacar nuestros pollos que ya cumplieron su ciclo de vida hacia el matadero”, describió el presidente de la Federación Avícola de Pocona, Wilson Mazala, en una entrevista con Unitel.

Pocona es un municipio que pertenece al departamento de Cochabamba, el cual se caracteriza por la producción de pollos y actualmente no tiene salida ni entrada por ninguna vía debido a los bloqueos.



“Está cercado por todo lado y ni en moto se puede avanzar”, contó Mazala, quien lamentó que las autoridades departamentales y nacionales “no giren la cabeza” al municipio para dar una respuesta inmediata.

El dirigente aseguró que producto de esta situación se pierden diariamente entre 600 y 700 mil bolivianos.

“Hay más de 300 mil pollos para sacar al matadero porque cumplieron su ciclo de vida; sin embargo, al no tener las vías expeditas para llevarlos, están muriendo cada día en la granja”, señaló.

Mazala alertó que las consecuencias se sentirán en los próximos 35 a 40 días con la falta de abastecimiento de pollo en los mercados, ya que no se están repoblando las granjas con pollos bebés. Esto repercutirá en el incremento de precios.

Pese a esta situación, aseguró su deseo de trabajar por el país y apoyó la creación de una ley antibloqueos para tener libres las rutas y que su sector pueda trabajar con normalidad y seguridad.



En el caso del resarcimiento de daños, dijo que “alguien debe hacerse responsable de las pérdidas”, más aún cuando el que más pierde es el productor.

Hace 29 días, grupos radicales, pese a los reiterados llamados al diálogo por el Gobierno nacional, bloquean varias vías principales del país. La protesta en carreteras generó pérdidas millonarias al sector productivo, el estancamiento de la economía de Bolivia, falta de insumos, alimentos, medicina, combustible y una afectación a toda la población.