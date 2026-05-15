Trump y Xi coinciden en "importantes consensos"

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Deutsche Welle
Publicado el 15/05/2026 a las 18h57
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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que su visita de Estado a China ha sido "muy exitosa" e "inolvidable", durante una reunión en formato reducido con su homólogo chino, Xi Jinping, en Zhongnanhai, residencia de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino.

Trump aseguró que ambas partes alcanzaron "una serie de consensos importantes", lograron "múltiples acuerdos" y resolvieron "no pocos problemas". Según sus propias palabras, en las reuniones con Xi Jinping se lograron acuerdos comerciales "fantásticos", de los que no se conocen detalles, y un ofrecimiento de ayuda para desbloquear el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, citado por la agencia estatal Xinhua, definió a Xi como un "viejo amigo" y señaló que "las relaciones entre EEUU y China son muy importantes y sin duda serán cada vez mejores", agregó el líder republicano, quien subrayó que desea mantener una comunicación "sincera y profunda" con Xi y que espera recibirlo en Washington.

El único punto de fricción entre ambos líderes parece haber estado en Taiwán, ya que tras la reunión del jueves China hizo pública una contundente advertencia de Xi sobre el punto de tensión geopolítica.

Los medios estatales chinos informaron que el dirigente asiático dijo a Trump que un mal manejo de ese asunto podría empujar a sus dos países a un "conflicto". Algo que Trump no abordó en la entrevista con Fox News realizada durante su visita a la capital china.

 

China habla de nuevos lazos bilaterales

Xi, por su parte, calificó la visita de "histórica" y "emblemática" y sostuvo que ambos fijaron una nueva orientación para los lazos bilaterales basada en una "relación constructiva de estabilidad estratégica entre China y EEUU".

Según el líder chino, los dos mandatarios alcanzaron "importantes consensos" sobre el mantenimiento de la estabilidad de los vínculos económicos y comerciales y la gestión "adecuada" de sus respectivas preocupaciones.

Xi añadió que ambas partes acordaron reforzar la comunicación y la coordinación sobre asuntos internacionales y regionales, después que durante la primera reunión de este jueves abordaran cuestiones como Irán, Ucrania, Oriente Medio y la península coreana, según comunicados previos.

La reunión en Zhongnanhai puso fin a la visita de Estado de Trump a China, la segunda que realiza al país asiático tras la de 2017 durante su primer mandato (2017-2021) y la primera desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

El viaje, de menos de 48 horas, estuvo marcado por la tregua comercial pactada el pasado octubre en Busan, las tensiones sobre Taiwán, las conversaciones sobre Irán y el estrecho de Ormuz, y la presencia de grandes empresarios estadounidenses como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple) en el entorno de la cumbre.

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