Bailarines se lucen en la 2da promesa

Más de 70 fraternidades participaron ayer en Quillacollo en la segunda promesa de la Festividad de la Virgen de Urkupiña 2026, una de las expresiones religiosas y culturales más importantes de Cochabamba.

El ingreso de las fraternidades empezó en la mañana y se prolongó hasta la noche. Los danzarines recorrieron la ruta tradicional hasta llegar al templo de San Ildefonso, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Urkupiña.

El segundo convité congregó a la población, a los visitantes y a los bailarines quienes dieron muestras de fe y tradición.

La primera promesa de la festividad se desarrolló el jueves 4 de junio con derroche de color, devoción y alegría.

La Festividad se realizará los días 14 y 15 y 16 de agosto.