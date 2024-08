López Obrador aún no reconoce el triunfo de Maduro y pide difundir las actas en Venezuela

Las autoridades de Nepal elevaron este viernes a 27 el número de muertos al precipitarse a un río un autobús en el que viajaban 43 personas, en su mayoría turistas de la vecina India, un suceso en... Ver más Elevan a 27 los muertos tras caer un autobús con turistas indios a un río en Nepal

La excongresista de EEUU de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel-Powell y candidata al Senado dijo a EFE que la región tiene que presionar a México para que ayude a "la salida" de Nicolás Maduro del... Ver más La excongresista de EEUU Mucarsel-Powell insta a presionar a México para "sacar a Maduro"

La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, se presentó este jueves ante los estadounidenses como la única opción a un Donald Trump "sin límites" y prometió una "nueva vía hacia adelante" al aceptar la... Ver más Harris se presenta como el contrapunto a un "Trump sin límites" al aceptar la nominación