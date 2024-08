López Obrador tacha de "especulación" las alertas económicas sobre su reforma judicial

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tachó este lunes de "especulación" las alertas que ha encendido su reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial entre inversionistas nacionales y extranjeros, en especial por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"No (hay riesgo económico). Miren, ha habido mucha especulación sobre este tema por nuestros adversarios y por los que no quieren la democracia, están mostrando el cobre (exhibiéndose), no quieren que sea el pueblo el que decida", respondió el mandatario a pregunta expresa en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano desestimó las críticas internacionales contra su reforma judicial, que este lunes se vota en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión para que, a partir de 2025, haya comicios para elegir a los jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En particular, cuestionó lo reportado en medios como el Washington Post, que publicó este domingo un editorial en el que respaldó los comentarios del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien la semana pasada alertó de que la reforma judicial pone en riesgo la democracia y la relación comercial entre ambos países.

López Obrador acusó a sus opositores de "seguir también con lo mismo de ir a hacer 'lobby', gestiones, trámites, de convencer a periódicos del extranjero".

"Como si se tratara de la Biblia, como si lo que ellos dijeran fuese la última palabra, cuando esos medios famosos, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, están dominados por los intereses de las oligarquías", manifestó.

Calificadoras como Fitch y entidades financieras como CitiBanamex o Morgan Stanley han alertado también sobre el riesgo de aprobar las reformas propuestas por López Obrador, en particular la del Poder Judicial, por la incertidumbre que causa entre los inversionistas.

Pero el presidente de México ha rechazado las críticas del exterior al señalar que el país vive una "auténtica democracia" mientras "en Estados Unidos, con todo respeto, y en otros países, en Europa, les hace falta una transformación, una sacudida".

"A nosotros no han podido socavarnos, afectarnos, debilitarnos, porque nuestro pueblo es muy consciente, es de los pueblos más avanzados del mundo. México está viviendo un momento estelar en la historia, es de los pueblos con mayor politización en el mundo", comentó.