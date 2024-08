Edmundo González no acude a la tercera citación de la Fiscalía, pese a la amenaza de arresto

El principal candidato opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, no ha acudido este viernes por la mañana a la sede de la Fiscalía, que le investiga por la publicación en Internet de datos que acreditarían su victoria en los comicios del 28 de junio, por lo que se arriesga a que las autoridades chavistas ordenen ahora su arresto.



El Ministerio Público había convocado por tercera vez a González para este viernes a las 10:00 (hora local), para que explique su presunta implicación en delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos, instigación a la desobediencia, delito informático, asociación para delinquir y conspiración. De no acudir, ya avisaba de que entendería que había "peligro de fuga" y "peligro de obstaculización" de las pesquisas.



La dirigente opositora María Corina Machado ya había adelantado el jueves que, pese a la amenaza explícita, "por supuesto" González no acudiría y seguiría "resguardado". En una rueda de prensa con medios españoles, Machado denunció que Venezuela vive bajo un sistema "totalitario" y expresó su temor a que las fuerzas chavistas puedan registrar la vivienda del exdiplomático.



La oposición ha divulgado documentos para demostrar que González fue quien realmente venció la cita del 28 de julio, en detrimento del actual presidente, Nicolás Maduro, avalado tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) --dos órganos controlados por el chavismo