Víctimas de inundaciones en Valencia echan barro al rey y le dicen “asesino”

Los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente regional de Valencia, Carlos Mazón, llegaron ayer a Paiporta, epicentro del temporal que azotó Valencia, pero a los pocos minutos los vecinos de la localidad se lanzaron sobre ellos, tirándoles barro al grito de “asesinos”.



Los ánimos estaban caldeados tras cinco días desde que el temporal arrasó la provincia de Valencia, en la costa mediterránea española, , causando 213 víctimas mortales, un número indeterminado de desaparecidos y cuantiosos daños materiales; y donde aún las calles están llenas de barro y enseres destrozados.



Ante la indignación de la gente, los escoltas actuaron rápidamente creando un cordón de seguridad en torno a los visitantes reales, y trataron de protegerlos del lodo y los objetos que les lanzaban abriendo paraguas sobre sus cabezas y replegándose ante un ambiente fuertemente marcado por la tensión y la rabia.



Sin embargo, el barro acabó manchando la cara del rey Felipe VI y una pala fue dirigida a la espalda del presidente del Gobierno, que rápidamente fue evacuado por el protocolo de seguridad. Además, uno de los escoltas de los reyes acabó con una brecha en la cabeza.



La reina Letizia, unos pasos más atrás, se secaba lágrimas mientras algunas mujeres le aseguraban que esto “no es por usted”.



“Tres días para que llegue el ejército, no tenemos ropa, no tenemos comida, no tenemos nada”, les dijeron dos mujeres a la reina, a quien aseguraron que “nos están mintiendo”, a lo que ella, visiblemente superada por la situación, les confesó: “tenéis razón”.



El presidente valenciano aguardaba tras el monarca con perfil bajo y cara seria, escuchando los cánticos que le pedían su dimisión.



“Traed una pala”, “que se manchen”, gritaban las personas que trataban de zafarse constantemente del cordón de seguridad para llegar lo más cerca posible.

Respuesta



Ante el ambiente cada vez más hostil, aparecieron cuatro agentes de la policía montada, que despertaron el nerviosismo de los presentes debido a la actitud revoltosa de los caballos.



El rey llegó a sentarse en la parte de atrás del suyo, pero a los pocos segundos cambió de opinión e indicó que quería acercarse a hablar con vecinos.



“¿Por qué no han venido antes?”, lloraba una mujer cogiéndole la mano. “Desplegad al ejército”, le exigía un joven que segundos antes había estado acusando al monarca de tener las manos manchadas de sangre”.



Felipe VI escuchó pacientemente al menos a una decena de vecinos, a los que repetía fórmulas como “lo entiendo” o “hacemos todo lo que podemos hacer” ¿Y Sánchez dónde está? El rey está dando la cara”, preguntó uno de los presentes a los periodistas.

Felipe VI da la razón a los valencianos



El rey de España, Felipe VI, aseguró ayer que hay que entender “el enfado y la frustración” manifestada por muchas personas durante la visita que el monarca realizó ayer a las zonas inundadas en la región de Valencia, en la costa mediterránea, por “lo mal que lo han pasado” sus habitantes y por la dificultad de comprender cómo funcionan los mecanismos para atender emergencias. Felipe VI se expresó de esta forma después de los incidentes registrados ayer.

Familiares confirman muerte de una boliviana

La familia de Yanine Mercado Rodríguez, una mujer boliviana que había estado desaparecida en Valencia, España, ha confirmado su fallecimiento tras la devastadora Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectó la región.



El cuerpo fue encontrado después de cuatro días de búsqueda.



Su hermano, Roy Mercado, compartió detalles a Unitel sobre las circunstancias de su desaparición. Yanine había estado tratando de protegerse de las intensas inundaciones y fue vista por última vez refugiada sobre un vehículo en la zona de Riba-Roja. Lamentablemente, un contenedor arrastrado por las aguas, la golpeó, lo que la lanzó al agua.



Roy Mercado también mencionó que el lugar donde fue hallada Yanine no estaba muy lejos de donde había enviado su última foto a la familia.



DANA es un fenómeno meteorológico asociado con desastres, inundaciones y daños en general por las precipitaciones.



Hasta la fecha, más de 200 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas.