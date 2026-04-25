Trump evacuado tras escucharse detonaciones durante una cena

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Publicado el 25/04/2026 a las 23h07
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El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados rápidamente de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca por agentes del Servicio Secreto el sábado por la noche tras un fuerte ruido de origen desconocido.

Un asesor de la Casa Blanca declaró que Trump se encontraba a salvo después de que un fotógrafo independiente de Reuters escuchara entre cuatro y seis fuertes detonaciones en el hotel, pero no en las inmediaciones del lugar de la cena.

Durante el confuso incidente, los asistentes a la cena dejaron de hablar de inmediato y la gente comenzó a gritar: "¡Agáchense, agáchense!", detalló la agencia Reuters.

Cientos de invitados bajo las mesas

Cientos de invitados se escondieron bajo las mesas mientras agentes del Servicio Secreto, con equipo antidisturbios, entraban corriendo al comedor. Trump y la primera dama se habían agachado detrás del estrado antes de ser evacuados rápidamente por los agentes del Servicio Secreto.

Muchos de los 2.600 asistentes se refugiaron mientras los camareros huían hacia la parte delantera del comedor.

Poco antes de ser escoltada fuera del escenario por la seguridad, Melania Trump pareció reaccionar a algo entre la multitud y mostró una expresión de preocupación en su rostro, según una transmisión en vivo de CSPAN.

Junto a Trump y la primera dama también fueron evacuados otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relató un periodista de la agencia efe que se encontraba en el evento.

Detonaciones ocurrieron fuera del salón de la cena

Entre los evacuados que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, estaban los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

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