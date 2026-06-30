Fallecidos por sismos en Venezuela son casi 2.000

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Deutsche Welle
Publicado el 30/06/2026 a las 16h50
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Las autoridades venezolanas entregaron este martes una actualización de las cifras de fallecidos como efecto de los dos terremotos que azotaron al país sudamericano el miércoles pasado. Según los datos, se ha confirmado la muerte de 1.943 personas, mientras que el número de heridos asciende a 10.571. La información fue proporcionada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que también 6.461 personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros. Asimismo, añadió que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o ayudadas por sus familiares en la zona de desastre.

"Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros", pidió el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El presidente del Parlamento también señaló que desde los terremotos, se han registrado 689 réplicas.

 

Cada día menos rescatados

Rodríguez indicó que hay 15.866 personas damnificadas, y 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 "colapsaron de forma total". Además, dijo, se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los poderosos movimientos telúricos.

La cifra de personas rescatadas con vida disminuye dramáticamente con el paso de los días. De un saldo inicial de 2.407 rescatados en La Guaira en el primer día, se pasó a 345 en el cuarto día, cuatro en el quinto día y solo una persona este sexto día martes.

El Gobierno elude referirse a personas desaparecidas, aunque Naciones Unidas señaló que podría haber hasta 50.000 personas que no figuran ni entre las que salvaron la vida en La Guaira ni entre los muertos reportados por los sismos.

Más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en el país para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes, según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los sismos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más dañada es La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

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