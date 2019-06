Los opositores se acusan de guerra sucia y unidad se aleja

El llamado de unidad no duró un día en la oposición. Horas después de la marcha de la unidad por el 21F del lunes, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, las dos principales fuerzas de oposición según las encuestas, se acusaron de boicot y de guerra sucia.

La diputada Eliana Capobianco, miembro de Bolivia Dice No, acusó a la agrupación de Carlos Mesa de iniciar una guerra sucia contra el binomio Óscar Ortiz - Edwin Rodríguez, a través de la diputada Fernanda San Martín, quien anunció que pedirá la anulación de la personería de Bolivia Dice No porque uno de sus líderes comentó unas encuestas, algo que estaría prohibido por la ley.

Comunidad respondió afirmando que las acusaciones de Bolivia Dice No son “temerarios e irresponsables”, ya que San Martín no es parte de la agrupación que lidera Mesa. Señalaron que no apelarán a la guerra sucia y pidieron a Ortiz y compañía que dejen de polemizar.

Ortiz, desde Punata, donde firmó un acuerdo con colectivos de la zona, señaló que Mesa no dijo en CNN la verdad sobre su encuentro con Luis Almagro en La Paz, el mes pasado. “Que diga que tuvo una actitud firme contra Almagro, cuando sabemos que simplemente le regló el libro de sus padres... qué diferencia a lo que nosotros le expresamos, el respeto al 21F”, manifestó.