Comcipo determina que Pumari sea candidato a la Presidencia

En un consejo consultivo, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidió que su presidente, Marco Antonio Pumari, se postule a la Presidencia en las próximas elecciones del 2020.

Pumari había anunciado que hoy se definía su candidatura tras la consulta con las bases cívicas de este departamento, en consenso. El presidente cívico presentó un informe de las actividades que cumplió desde septiembre en procura de conseguir la salida de Evo Morales, según El Potosí.

El exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, en una entrevista con Gigavisión, anunció que Pumari no será su acompañante en las próximas elecciones generales. Afirmó que no se logró ningún acuerdo con Pumari y que el presidente de Comcipo quiere ir a la Presidencia y no a la Vicepresidencia, como se le había propuesto.

Más tarde el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, aseguró hoy que se siente sorprendido por el anuncio Camacho. Dijo que se estaría cerrando una puerta para una alianza entre el oriente y occidente del país.

“Si encontramos el consenso a nivel nacional, vamos a asumir la candidatura a la presidencia o vicepresidencia. No nos cerremos en la presidencia, dejaremos abierto porque eso se llama consenso”, dijo Pumari, sin embargo los congregados asumieron la decisión de que el líder cívico vaya como candidato a la Presidencia.