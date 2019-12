Pumari: Sorprende el anuncio de Camacho y cierra la puerta a una alianza entre oriente y occidente

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, aseguró hoy que se siente sorprendido por el anuncio del exlíder cívico, Luis Fernando Camacho. Dijo que se estaría cerrando una puerta para una alianza entre el oriente y occidente del país.

Camacho, en una entrevista con Gigavisión, anunció que Pumari no será su acompañante en las próximas elecciones generales. Afirmó que no se logró ningún acuerdo con Pumari y que el presidente de Comcipo quiere ir a la Presidencia y no a la Vicepresidencia.

“Una decisión que me ha tomado nuevamente de sorpresa”, dijo Pumari en entrevista con Radio Fides. Consideró también que el anuncio de Camacho estaría cerrando la puerta de una "alianza entre oriente y occidente".

El presidente de Comcipo lamentó que Camacho no haya aguardado la decisión de las instituciones potosinas ya que hoy se debía realizar una reunión para definir la posible candidatura.

El pasado jueves, Pumari admitió que recibió propuestas de varias siglas políticas, aunque no quiso detallar cuáles.

Dijo que un bloque único se debe plasmar a través del pueblo, unificando criterios y consensos y no mediante partidos políticos.