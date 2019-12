Pumari se abre a ser candidato con Camacho, pero cuestiona alianzas

“Hay sumas que restan”. Así respondió el dirigente cívico potosino Marco Pumari cuando fue consultado sobre la alianza que el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho firmó con varios partidos tradicionales, entre ellos el MNR y UCS.

A pesar de ello, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) aseguró que si es candidato en las próximas elecciones “será con Camacho” y aclaró que no hay ninguna ruptura con su par cruceño.

“Si vamos a las elecciones, espero que sea con (Fernando) Camacho, no importa el cargo, el orden de los factores no altera el resultado. La idea acá es pensar en Bolivia. Camacho es la primera opción en todo momento, no (hay ninguna ruptura con él), nos une una lucha, nos une una amistad y, en función a esa situación, se va a tomar la mejor decisión”, dijo a los periodistas.

Camacho presentó el pasado viernes su carta de renuncia al Comité Cívico pro Santa Cruz para comenzar su carrera electoral con miras a la presidencia del Estado.

Pumari advirtió que no prevé renunciar todavía a su cargo porque tiene en agenda de temas prioritarios que son parte de las reivindicaciones de su región, como el litio y el Cerro Rico de Potosí, que deben ser analizados en una reunión con autoridades del Gobierno nacional.

El domingo, Camacho firmó un acuerdo político preliminar con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Pan Bol, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y algunos sectores del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), hasta hace poco aliado del postulante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

Consultado sobre el tema, Pumari considera que “hay sumas que restan”, pero que esa alianza todavía debe ser analizada.

“El MNR no es gravitante, pero es resistido por la población. (…) Necesitamos conversar, hay algunos asesores que están equivocándose”, agregó.

Desde el MAS se cuestionó la probable candidatura de ambos líderes. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque (MAS), afirmó que Camacho y Pumari se aventuraron como “cívicos” para alcanzar sus verdaderas intenciones, que consistiría en llegar al “poder”.

Remarcó que no temen a sus alianzas con partidos políticos con el objetivo de lograr una única alianza para los comicios y enfrentar al MAS.

“No nos sorprenden las actitudes de Camacho y Pumari de postularse a las elecciones; ésa era su verdadera intención. Por eso se han aventurado como cívicos mostrando su verdadera intención: llegar al poder. Indudablemente han utilizado los comités cívicos. A los del MAS nos tienen sin cuidado las alianzas que están haciendo, como con el MNR”, informó.

Choque dijo que el MAS no tendrá alianzas y que un congreso definirá la estrategia electoral. El diputado ratificó que el expresidente Evo Morales, asilado en México, no será candidato a la Presidencia, como ocurrió en los comicios anulados, pero si vuelve al país será el jefe de campaña.

FRI RATIFICA ALIANZA CON CARLOS MESA

La dirección nacional del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) ratificó ayer que mantendrá la alianza Comunidad Ciudadana (CC) para garantizar la presencia del binomio Carlos Mesa y Gustavo Pedraza para las próximas elecciones generales.

CC es la alianza que el FRI y Soberanía y Libertad (Sol.bo) inscribieron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para participar en las elecciones del 20 de octubre. “Ratificamos la candidatura de Carlos Mesa, porque Carlos Mesa fue el que hizo frente a la dictadura”, confirmó el secretario general del FRI, Walter Villagra.

El vocero de CC, Edwin Herrera, dijo por su parte que esa alianza política será fortalecida.