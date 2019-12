Pumari: “No voy a recibir ninguna clase de presión”

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari aseguró hoy que no definió ninguna candidatura con el expresidente del Comité Pro Santa Cruz. Fernando Camacho, con quien sostuvo una reunión ayer.

“He pedido que dialoguenos, nos sentemos, respiremos. Esta clase de decisiones no se puede hacer pensando en la persona, pensando en una candidatura y pensando en sí mismo, se debe hacer pensando en Bolivia", expresó desde Cochabamba.

Dijo que no responderá a ninguna presión y que este sábado en Potosí, junto a sus bases, definirá si va o no como acompañante de Camacho.

"No voy a recibir ninguna clase de presión. He pedido bajar a las bases porque no puedo tomar una decisión personal y mucho menos que nos den plazo, es como si darían plazo al departamento de Potosí o al comité cívico potosinista. Todo está descartado mientras no se consulte a la bases”, indicó.

El pasado martes, el exlíder cívico Fernando Camacho y ahora candidato presidencial, en una entrevista con CNN dio un plazo de 24 horas a Pumari para definir su presencia como candidato en las elecciones generales.

Anoche, tras una reunión de al menos cinco horas entre Camacho y Pumari no se definió dicho binomio. Ambos líderes políticos no dieron declaraciones ante los medios de comunicación y sólo se limitaron a escribir en sus redes sociales mensajes confusos respecto al encuentro que sostuvieron.