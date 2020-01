Murillo aclara que sello rojo para Evo "está en proceso"

Después de la polémica que surgió ayer, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo aclaró hoy que la activación de la notificación roja para el exmandatario Evo Morales aún "está en proceso", tras la solicitud que hizo el Gobierno.

Ayer con esposas en mano, el titular de Gobierno anunciaba la "instrucción" a Interpol para detener a Morales, refugiado en Argentina, por los delitos de sedición y terrorismo, y dijo que lo espera la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro al exhibir un par de esposas.

Sin embargo, hoy en entrevista con la red Unitel, Murillo mostró una carta con la que el Gobierno "solicitó" a la Interpol esta activación en los países que forman parte de la organización. La autoridad dijo además que no coordinó el pedido con la Fiscalía.

"Ustedes ponen que el Ministro verificó el código rojo, son dos cosas diferentes ordenó o verificó. (...) No es coordinar el Fiscal General no es mi empleado, es un Órgano independiente. Yo ordené que se active eso está en proceso no es como prender un foco", declaró hoy.

La autoridad aseguró ayer que había corroborado la activación del sello. "Hemos dado orden para la activación en la Interpol de la orden de aprehensión internacional que hemos sacado contra Evo Morales (...) Se ha activado la orden de Interpol internacional, a las seis de la mañana he 'chequeado' que se ha activado, y es lo que corresponde porque (Morales) tiene una orden de aprehensión", aseveraba en conferencia de prensa.

Hasta ahora, no existe la página oficial de búsqueda de la Interpol no figura el nombre de Evo Morales en la lista de personas buscadas con sello rojo.

Murillo aclaró que ayer también se envió una misiva a la Fiscalía para informar sobre el pedido.

Actualmente, Morales se encuentra tramitando su refugio con el gobierno de Argentina.