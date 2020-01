Migración aclara que no existe alerta migratoria para Andrónico

La Dirección General de Migración (Digemig) aclaró hoy que no existe ninguna alerta migratoria para el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez y desmintió las acusaciones vertidas por la exministra de Comunicación, Amanda Dávila.

"En respuesta a las declaraciones vertidas por la señora Amanda Dávila, la Dirección General de Migración tiene a bien aclarar que no existe ninguna alerta migratoria que restringa al señor Andrónico Rodríguez la salida del territorio nacional y por tanto su libre tránsito en nuestros puestos fronterizos", señala un comunicado.

Ayer, la exministra aseguró que Rodríguez, vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, no viajó a Argentina para reunirse con el expresidente Evo Morales por una amenaza de alerta migratoria en su contra.

"La ausencia de Andrónico está siendo desvirtuada. No pudo llegar porque le amenazan con detenerlo. Tiene alerta migratoria. Por eso no ha podido venir, y pese a su carta la derecha está creando falsos fantasmas hablando de desacuerdos internos, lo cual no es verdad" señala parte de un comunicado público de Dávila, citado por la radio RKC.

Digenig denunció que las acusaciones de Dávila solo tiene el propósito de poner en duda la institucionalidad de esa instancia.

El viernes en Argentina, los precandidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) firmaron un acuerdo con Morales para acatar las decisiones sobre el binomio que representará al partido en las elecciones generales del 3 de mayo. En la cita no estuvo presente Andrónico Rodríguez.

Esta tarde se lleva a cabo una reunión en Argentina para definir el binomio del MAS.