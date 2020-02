ADN reaparece y postula a Ismael Schabib a la Presidencia

Acción Democrática Nacionalista (ADN) reapareció para participar de las Elecciones del 3 de mayo, con un binomio encabezado almirante Ismael Schabib y el general Remberto Siles como candidato a la Vicepresidente.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó que ADN cuenta con personalidad jurídica y está habilitado para participar.

La última elección en que participó ADN fue en 2002 con Ronald McLean como candidato presidencial y Tito Hoz de Vila para la Vicepresidencia.

Shabib fue candidato a la gobernación del departamento del Beni en las elecciones departamentales de 2010.

"No me digan que no disperse el voto, porque pueden tener la seguridad que desde dentro del sistema político siempre estaré atento para evitar que vuelva la narco dictadura masista, predispuesto para hacer cualquier renunciamiento por el país, si fuera necesario, como lo hacía el Gral. Hugo Banzar Suarez; no seré un factor de disociación de la sociedad boliviana y del voto, al contrario, trataré de ser un factor de unión", escribió Shabib en su cuenta de Facebook.

El candidato vicepresidencial Siles indicó que fue invitado a formar parte del binomio y que con gusto aceptó, tomando en cuenta el vínculo de ADN con lo militar.

"ADN tiene un vinculo fuerte con la familia militar, los términos nacionalistas los masticamos, están dentro el corazón, así que por supuesto esa línea en muy complementaria en nuestro pensamiento", manifestó.