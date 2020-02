Cárdenas analizará reactivar el caso del título de García Linera

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció que se analizará si reactiva el caso de Álvaro García Linera, quien firmó como licenciado en la universidad pública, a pesar de que no tenía título profesional.

Indicó que el caso será analizado cuando llegue el momento de ver el tema de los títulos universitarios, según informó Erbol.

"El tema de los títulos, el tema de universidades y otros aspectos, esos temas todavía no lo he visto, porque estoy todavía en la etapa de ubicación en el Ministerio, pero me interesa mucho y vamos a conversar sobre ese aspecto", manifestó, consultado sobre el tema de García Linera.

Cárdenas indicó que el caso de Álvaro García se verá en su momento y comunicará a la prensa la decisión al respecto.

El exvicepresidente levantó polémica porque dijo públicamente que era licenciado en Matemáticas y, además, figuraba así en su carnet de identidad, sin embargo, se descubrió después que no había terminado sus estudios en la UNAM de México.