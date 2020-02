Mostajo plantea convertir la sede de Unasur en “laboratorio de aceleración”

El flamante embajador de Ciencia y Tecnología ante organizaciones y entidades internacionales, Mohamed Andrés Mostajo Radji, plantea que la infraestructura de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), situada en el municipio de San Benito, Cochabamba, podría constituirse en un Laboratorio de Aceleración que promueve el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El jueves, durante su posesión, la presidenta Jeanine Añez encomendó a Mostajo la construcción de la ciudadela tecnológica en Cochabamba, además de un observatorio de ciencia y tecnología.

En diferentes esferas nacionales, se ha manifestado la posibilidad de que el edificio de Unasur sea la infraestructura para implementar la ciudadela tecnológica. “Es algo que todavía está en evaluación. He pedido a algunas agencias, incluyendo Agetic, que me manden un estudio de factibilidad. El exedificio de Unasur es un edificio que no está siendo utilizado, tiene tres torres donde se podrían crear ambiente de eventos, ambiente de laboratorios, por ejemplo, ambientes para emprendimientos que están nacientes”, mencionó a Los Tiempos el Embajador.

Explicó que para la creación de una ciudadela científica, se tienen que establecer ciertos parámetros: la ubicación, concentración en una sola región o dividirla, entre otros.

Probabilidad

Mostajo lanzó la probabilidad de que este espacio sea una infraestructura que posibilite que Naciones Unidas considere abrir en Bolivia un “laboratorio de aceleración”.

“Por ejemplo, el edificio de Unasur sería la contraparte del Gobierno boliviano, si es que se puede hacer una alianza con algunas entidades extranjeras. Por ejemplo, los laboratorios de las Naciones Unidas que son laboratorios de aceleración. Ustedes, como Naciones Unidas, ponen el equipamiento; nosotros ponemos el edificio de Unasur”, dijo.

Sin embargo, aclaró que este proyecto tiene que seguir un proceso, toda vez que depende del diálogo y que Naciones Unidas abra una convocatoria para crear nuevos laboratorios.

“Existen 55 en el mundo ahora, obviamente, estamos a la espera de que Naciones Unidas lance un programa de aplicación y nosotros, a nivel Gobierno, vamos a aplicar”, refirió.

Adecuación

El Embajador en Ciencia y Tecnología, en el diálogo con Los Tiempos, al reiterar la evaluación que se realiza, expresó la necesidad de adecuación de la infraestructura de Unasur.

“Este tipo de cosas todavía son evaluables. Aparte de eso, Unasur tendría que ser completamente reacondicionado, tendría muy buenos espacios, obviamente habría que rediseñar espacios para hacer compatible con laboratorios y maquinaria y después hay que ver la parte de financiamiento para maquinaria. Es algo que me gustaría trabajar con las entidades extranjeras, por ejemplo, empezar a ofrecer como una contrapropuesta del Gobierno boliviano a proyectos de gran escala a nivel mundial, nosotros como Gobierno ponemos esto ustedes los equipos”, indicó.

Primer embajador en Sudamérica

Mostajo adelantó que Bolivia es el primer país en Latinoamérica en designar un embajador en Ciencia y Tecnología y que, producto de ello, en las próximas semanas asistirá al Congreso de Diplomacia Tecnológica en Ginebra.

“Todos los embajadores científicos van a estar ahí, se va a hablar de la parte de ciencia y tecnología para el desarrollo. Éste es un evento sumamente cerrado para embajadores tecnológicos que se lleva dentro de los edificios de Naciones Unidas, por primera vez estará Bolivia. En mayo es la segunda parte de este evento en Nueva York”, detalló.

LA EDUCACIÓN POLÍTICA DE ESTADO, NO SÓLO INVERSIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

Bolivia, en los últimos años, ha sufrido un retroceso en la educación y no es por falta de inversión, sino por la falta de una adecuada política pública educativa, señala el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohamed Andrés Mostajo Radji.

“Una de las cosas que debemos dejar en claro, por ejemplo, el exministro Aguilar mencionó que Bolivia es el país sudamericano que más invierte en educación en relación a otros países”, dijo.

“Entonces —acotó— eso nos dice claramente que el retroceso, el daño no es por falta de inversión como muchas veces nos los hacen pensar, sino más bien es tema de políticas públicas, un tema de educación tanto de estudiantes como educación e profesores”.

“Veremos qué se puede cambiar en este corto periodo y que en un futuro tengan un impacto a la educación boliviana. En el afán anterior de mostrar resultados rápidos, pues nos encontramos con políticas de Estado que prácticamente nos enseñaban a memorizar, repetir, en el tema de educación, tanto nivel colegio como de universidad hemos retrocedido, la idea ésta de crear conocimiento, crear nuevas ideas y fomentar eso en los estudiantes, inclusive, las mismas olimpiadas científicas tienen que ser pensadas, como ser reestructuradas, porque al final y al cabo son exámenes de memorización”, afirmó.