Trabajadores de BoA denuncian que durante el Gobierno del MAS fueron coartados

Los trabajadores de base de Boliviana de Aviación (BoA), en una conferencia de prensa que brindaron hoy desde Cochabamba, denunciaron que durante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron coartados y nunca pudieron quejarse por la mala administración.

“Estamos preocupados por la situación que estamos viviendo, no tenemos ningún tinte político, en la anterior gestión hemos sido coartados (…). No hemos podido denunciar, no podíamos hacerlo, éramos perseguidos y éramos discriminados. Siempre estábamos callados, nunca nadie se ha enterado de una queja en BoA”, reveló Alan Terrazas, técnico de manteamiento y también representante de los trabajadores.

Los trabajadores denunciaron hoy que existe un mal manejo de la aerolínea estatal por parte de la actual gestión y reiteraron su pedido de una reunión de emergencia con la presidenta, Jeanine Áñez.

“Estamos buscando una audiencia con la presidenta para explicarle y darle a conocer cuál es la situación real que está viviendo la empresa”, manifestó Francia Gonzales, representante trabajadores de base BoA.

Manifestaron su preocupación ante un eventual cierre de BoA. “Queremos una explicación a fondo y no quisiéramos que nuestra empresa quiebre”, concluyó Terrazas, a tiempo de pedir estabilidad laboral para todos los trabajadores de la aerolínea estatal.

Entretanto, el gerente general de BoA, Juan Carlos Ossio, informó que esa aerolínea estatal tiene una pérdida acumulada de más 50 millones de dólares, desde el año 2015 hasta la fecha, durante la gestión del MAS.

Sin embargo, Francia Gonzales, también representante trabajadores de base, aseguró que la actual gestión que maneja BoA también generó daños económicos. Indicó que desde noviembre a la fecha hay una pérdida aproximada de más de 2 millones de dólares.