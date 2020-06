Coímbra: Con el recurso ante el TCP, el proyecto de ley de Estado de Excepción queda en suspenso

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, informó que hoy se presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en Sucre, un recurso de consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley para Regular los Estados de Excepción, y aclaró que esa acción suspende cualquier tratamiento.

“Como Gobierno, no vamos a permitir ningún tipo de desestabilización desde la Asamblea Legislativa, es por eso que recurrimos a este recurso, que tiene como primer efecto jurídico la suspensión de cualquier tratamiento de este proyecto hasta que el Tribunal Constitucional establezca primero su admisibilidad o no y segundo, si es o no constitucional”, afirmó Coímbra.

La Cámara de Senadores sancionó el 17 de junio el proyecto de Ley para Regular los Estados de Excepción, que confiere ciertas potestades a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por encima del Órgano Ejecutivo, respecto al accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los estados de excepción.

Coímbra sostuvo que “no es una ley de estado de excepción, sino una ley que invade las facultades y las competencias del Órgano Ejecutivo”. “Lo único que intenta el proyecto de Ley de Estado de Excepción es establecer, desde la Asamblea Legislativa, un golpe de estado hacia el Gobierno nacional, imponiendo temas y argumentos que no tienen nada que ver con una ley de excepción”, añadió.

Cuestionó que la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a quien llamó “operadora política del MAS”, haya sido la proyectista de esta norma “en complicidad” con la ALP y que la sanción se diera sin ningún debate. “Lo único que están buscando es muerte en el pueblo boliviano para tener o tratar de tener un rédito político con el prófugo que se encuentra en Buenos Aires”, expresó.

El Ministro de Justicia advirtió que si la presidenta del Senado, Eva Copa, promulga un proyecto de ley que está en consulta ante el TCP, incurriría en incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias de la ley y otros.

También alertó que el primer efecto de la norma del MAS será la caída de los bonos que se entregaron por la cuarentena. “Lo que hoy está buscando el MAS es que los más de 10 millones de beneficiarios queden sin el pago de los bonos, que están establecidos en los decretos contra el Covid-19 que quieren anular”.