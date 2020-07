Arce responsabiliza al TSE por las protestas y Gobierno alista querella

El candidato del MAS, Luis Arce, aseveró que las protestas de sectores de ese partido contra la postergación de las elecciones son responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por tomar una decisión “unilateral”. El Gobierno anunció que podría responder con procesos las “amenazas” del MAS.

“El TSE cuando saca esa resolución no ha calculado el efecto que va a tener sobre las organizaciones sociales, esa noticia, esa decisión unilateral, no han calculado, pensaron que todos iban a aceptar lo que diga el TSE, y no es así porque es ilegal y la gente se manifiesta, todos se pronuncian en contra porque la gente quiere elecciones. No están leyendo las consecuencias”, dijo Arce en entrevista con Tele Estrellas de la ciudad de La Paz.

“No pueden echarnos la culpa de esas movilizaciones, ellos con su resolución unilateral son los culpables”, dijo.

El TSE decidió el jueves postergar los comicios del 6 de septiembre hasta el 18 de octubre, debido a que la pandemia de coronavirus tendría su pico de casos justo a finales de agosto e inicios de septiembre. La determinación se tomó sin el consenso de los actores políticos.

Las federaciones del trópico de Cochabamba, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores rechazaron esta decisión y anunciaron protestas.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, informó que el Gobierno analiza acciones penales por las amenazas de organizaciones afines al MAS que, a pesar a la pandemia, anunciaron movilizaciones en contra la postergación de las elecciones generales para el 18 de octubre.

“El Gobierno está evaluando, con el equipo jurídico del Ministerio de Gobierno, iniciar acciones (legales). El país ha tolerado suficiente desorden y la actitud bravucona de quienes quieren llevar a la gente a morir”, dijo.



Santamaría aseguró que esta es una muestra más de que los dirigentes siguen las consignas políticas que responden a los intereses de Evo Morales, pero que el Gobierno ya no permitirá que “se ponga en zozobra al pueblo”.

VOCALES PIDEN LEY

Los vocales Francisco Vargas y Daniel Atahuachi expresaron su disidencia a la decisión que asumió el TSE de posponer las elecciones. Las autoridades enviaron una carta a la Asamblea Legislativa sugiriendo que se redacte una ley que establezca la jornada de votación.