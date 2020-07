Chequea Bolivia: Es falso que Murillo consideró a la gente “estúpida” por medicarse con wira wira

En Facebook se comparte una imagen con la marca del periódico El Deber. La publicación informa que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que la “gente es estúpida si cree que el virus se cura con yerbitas wira wira. ¡Qué es eso! El virus no se cura con estupideces”. Chequea Bolivia verificó que el contenido es falso, pero…

A través de una revisión hemerográfica se verificó que El Deber no publicó la cita textual que se comparte en Facebook, pero Murillo sí hizo declaraciones sobre la hierba medicinal, Wira Wira el viernes 24 de julio en el 33 aniversario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en la sede de Gobierno.

Las páginas que comparten esta cita usaron una imagen del periódico cruceño modificando la original. Esta no hace referencia a la Wira Wira, pues se informó el 21 de julio que Murillo declaró: “El MAS, Mesa y Romero del TSE pactaron elecciones para el 6 de septiembre, a pesar del peligro de la pandemia. El Gobierno se limita a cumplir la ley, porque ellos tienen la fuerza para hacer esa ley. El MAS tiene la Asamblea, Mesa tiene a Página Siete y Romero tiene el Tribunal Electoral".

Por otro lado, Murillo en el viernes 24 de julio en el aniversario de la Felcn, sí se refirió a la hierba medicinal indicando: “Tenemos mucha gente irresponsable en las calles que no obedecen las instrucciones que se les da, pero especialmente tenemos políticos irresponsables, que con mentiras y con cuentos sacan a la gente a las calles indicándoles, que esta maldita enfermedad es una mentira, es un invento y se cura con Wira Wira No es así. Este es un virus que está matando mucha gente en el mundo y se cura con inteligencia, llegando a tiempo al médico. Se cura tomando las precauciones necesarias, no se cura con estupideces”.