Arce rechaza debate con Mesa, pero compromete su presencia cuando estén todos los candidatos

El candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, rechazó hoy la invitación pública a debatir del candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pero comprometió su presencia cuando estén todos los candidatos.

"El requisito para que nosotros vayamos a debatir (de modo) franco y abierto tiene que ser que todos los candidatos de todos los frentes estén ahí. Y se tiene que garantizar la participación democrática de todos los candidatos, caso contrario nosotros no tenemos por qué debatir solamente con un candidato", afirmó Arce en conferencia de prensa.

Dijo que desde un principio mostraron su disposición a debatir ya que considera que será el único candidato de "izquierda" y el resto será de la "derecha".

Respecto a los temas de debate, aclaró que discutirá "temas que le preocupen al pueblo boliviano" relacionados con la economía, educación y salud. "Nosotros no podemos ir a debatir cosas que le conviene o que les convenza a un candidato, a un grupo de candidatos", apuntó.

Mesa extendió la pasada semana una invitación pública a Arce para un debate entre ambos candidatos y contrastar ahí ideas, programas y propuestas para enfrentar la crisis política, social y económica que vive el país.

Esta jornada, en el programa Al Día con Cecilia y Carolina Bellido, el candidato del CC reiteró la importancia de un debate entre ambos candidatos, favoritos en las encuestas de intención de voto.

"Yo creo que de lo que se trata aquí es de mostrar una vocación democrática, si acepta ideal y si no acepta, no será por falta de esfuerzos. Tengo dudas, pero me guardo el beneficio, le doy el beneficio de la duda", sostuvo Mesa.

A su vez, Mesa confirmó su presencia para el 4 de octubre al "único y gran debate presidencial" organizado por varias instituciones que aunaron esfuerzos; entre ellas están la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y unos 30 medios de comunicación del país que acordaron transmitir el evento.