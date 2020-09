Pese a pruebas, jueza decide dejar en libertad a hombre que quiso matar a su pareja

Tras la audiencia de medidas cautelares de Juan N. R. (31), quien intentó asesinar a su pareja después de una discusión, la jueza Melvi Camacho, del municipio de Vinto, decidió ayer dejarlo en libertad, pese a ser un riesgo inminente para la víctima, y optó por beneficiarlo con medidas sustitutivas y una fianza de 10 mil bolivianos.

El reporte brindado por el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Rubén Lobatón, informó que la víctima, una joven de 27 años, fue golpeada brutalmente por su enamorado, quien además intentó ahorcarla con sus propias manos.

“Después de golpearla, intenta ahorcarla usando las manos. Ella logra zafarse, sale corriendo y va a la Policía para denunciar el hecho”, explicó Lobatón.

El fiscal asignado al caso presentó el certificado médico forense de la víctima y fotografías de las lesiones además de acreditar que el agresor es peligro inminente para la víctima. Pese a esto, Juan N. R. fue liberado.

“No es la primera vez que me agrede, siempre me golpea y me insulta por celos”, refiere parte de la declaración de la víctima.

El reporte policial señala que la víctima, en el momento de su declaración, aseguró que no era la primera vez que su enamorado la golpeaba.