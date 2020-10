Candidatos prometen respeto al voto y critican a los dos ausentes

Los cinco candidatos que participaron en el Debate Presidencial Bolivia 2020 que se llevó a cabo en la zona Sur de La Paz, se comprometieron a respetar el resultado de las elecciones generales del próximo 18 de octubre y convocaron a sus militantes a seguir ese ejemplo.

Los dos ausentes fueron los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, y de Creemos, Luis Fernando Camacho, quienes fueron calificados de “grandes perdedores” e incluso de “cobardes”. Los candidatos que participaron fueron Chi Hyun Chung del FPV, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, María Bayá de ADN, Feliciano Mamani de PAN-BOL y Tuto Quiroga de Libre 21.

Mesa sostuvo que hubo una “falta de valentía” de parte de Arce para enfrentar el debate, en vez afirmó que el postulante del MAS es el candidato del fraude.

Feliciano Mamani, por su parte, afirmó que “hubiera sido lindo” que todos den la cara, pero hubo “cobardía” de los dos candidatos.

Quiroga, a su turno, lamentó que Arce se haya “corrido” del debate, sin embargo, criticó a Mesa por su posición asumida en el foro y antes, cuando había dudas de que participaría.

“Algo tan meridianamente claro de democracia es debatir, contrastar ideas y preocupa que en el espacio de unas horas (Mesa) hubiera tenido tres posiciones diferentes. La campaña trae presiones, gobernar trae muchas presiones y no se puede tener una actitud cambiante, zigzagueante”, manifestó.

Respeto al voto

Ante la pregunta de si respetará los resultados de las elecciones del 18 de octubre, Mesa aseveró: “Mi respuesta es muy clara y contundente, sí, vamos a respetar el resultado, porque creemos en el Tribunal Supremo Electoral”.

En tanto, el candidato Feliciano Mamani destacó que la democracia se basa en el voto de los bolivianos, por lo que pidió, no solo a sus militantes, sino a los demás candidatos, respetar el resultado de los comicios.

Por su parte, la abogada cochabambina María de la Cruz Bayá fue más allá y dijo que no sólo respetará el resultado de las elecciones generales, sino que está dispuesta a colaborar y contribuir con las futuras autoridades.

Mientras que Jorge Quiroga afirmó que su posición política siempre se manejó en tranquilidad y calma, aunque expresó su preocupación ante las amenazas que se vierten desde el MAS, sobre un supuesto fraude.

No obstante, el candidato Hyun Chung evitó dar una respuesta sobre el tema y solo atinó a decir que “primero el TSE tiene que aclarar” las sanciones que emitió contra los promotores de los incendios a los tribunales electorales, después de las elecciones del 2019. El evento fue organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San Andrés y una amplia red de medios de comunicación.

“CLASE MEDIA DETERMINARÁ QUIÉN ES EL GOBERNANTE”

REDACCIóN CENTRAL

Este debate no va a modificar en gran medida el comportamiento electoral. Ese número de indecisos es un globo que se va a desinflar muy rápidamente el día de las elecciones, esos indecisos son los desencantados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), son esas clases medias que le dieron el poder al MAS, señaló el politólogo Carlos Cordero.

“El 2005 creyeron que Evo Morales y la izquierda eran la reserva moral del mundo, pero mostraron tener pies de un gobierno autoritario, corrupto”, dijo.

Cordero indicó que este evento no le interesó al candidato del MAS porque estaba dirigido más a las clases medias, a esas que sacaron del poder Evo Morales, Álvaro García Linera y otros que aún están refugiados en la Embajada de México.

Ahora, dijo, “el MAS es un partido en crisis, va a tener un desempeño electoral deplorable en estas elecciones, la ciudadanía va a votar contra el MAS, el beneficiario directo va a ser Mesa porque no estuvieron en el debate, entonces le dicen ‘antes votamos por ti y ahora estamos buscando una nueva opción”.

“Antes estaban muy interesados en las clases medias, en el pasado fueron las clases medias las que le dieron el poder a Morales, en esta ocasión son las clases medias que van a determinar quién es el gobernante”, indicó el analista. Este debate contribuye a orientar el voto entre los candidatos, pueden ganar dos, tres puntos porcentuales de indecisos, entre otros.

“AUSENCIA DE CAMACHO Y ARCE BENEFICIA A MESA”

REDACCIóN CENTRAL

Los mejores posicionados en la expectativa electoral, como son Luis Arce del MAS y Luis Fernando Camacho de la alianza Creemos, le han dejado el escenario a Carlos Mesa ante la mayoría de los candidatos que no tienen ninguna posibilidad de competir. Entonces, la ausencia de estos dos candidatos va en beneficio del candidato de Comunidad Ciudadana (CC), señaló la politóloga Patricia Velasco.

“Un debate donde primó el respeto, la tolerancia y la comunicación asertiva. Nerviosismo de todos al inicio y confianza a su conclusión y exposición de programas de gobierno que hacen incidencia en el qué se hará con ausencia del cómo lo harán, que responde a lo operativo”, indicó.

Afirmó que los grandes perdedores son Arce y Camacho, porque no aprovecharon la oportunidad de exponer sus posiciones y replicar a cuestionamientos que hubiesen recibido. “Lo lamentable es que la ausencia de Arce al debate responde a una actitud de soberbia y temor. Soberbia porque se apoya en su colchón de voto del área rural y de temor a la interpelación de los otros candidatos a los 14 años de gobierno, en el que fue parte”.

Sin embargo, Mesa ha actuado con cautela, no tuvo rivales, esto sin menospreciar a los otros candidatos que no tienen mayores porcentajes, pero no quiso arriesgarse, no complicarse pese a que es muy buen orador.

“CANDIDATOS CON MENOS APOYO QUISIERON BRILLAR”

REDACCIóN CENTRAL

La intervención de los candidatos en el debate de anoche con relación al foro de la jornada anterior en la ciudad de Santa Cruz, para el doctor en Ciencias Políticas, Marcelo Arequipa, fue bastante parecida. Los que tienen menores posibilidades de votación, según las encuestas difundidas, buscaron mayor protagonismo en el debate “han querido brillar más frente a los candidatos que tienen mayor intención de voto, contrariamente esto no han querido arriesgar demasiado, estoy hablando de Carlos Mesa”, según el analista.

Una diferencia entre ambos debates, dijo Arequipa, fue la conducción del encuentro por los dos periodistas, la puesta en escena de los presidenciables asistentes.

“Hemos visto un avance interesante en los candidatos, porque esta es la oportunidad para darse a conocer”, dijo.

Señaló que el debate hubiese sido más interesante si se concentraba en menos temáticas para tantos candidatos, porque hubiese existido la posibilidad de explotar mejor la réplica y dúplica, aunque Carlos Mesa ni quiso hacer uso de estas oportunidades.

“No han faltado temas y ha habido un poco de intercambio de opiniones entre los candidatos, pero con menos temas se hubiese intentado explotar este aspecto”, acotó.

Desde su punto de vista, quienes sacaron mayores réditos del debate, sin duda fueron Carlos Mesa y Tuto Quiroga, principalmente este último por sus ataques al MAS.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. ¿Qué harán ustedes para que impere el Estado de derecho y el respeto a los derechos de personas?

Chi Hyun Chung - Frente para la victoria

(FPV)

“Es importante la independencia de poderes basado en los principios: misericordia y el servicio. La libertad de expresión debe estar con el enfoque educativo y moral”.

Carlos Mesa - Comunidad Ciudadana

(CC)

“Tenemos que garantizar la separación de poderes, garantizar la idea de una justicia que sea para todos porque una democracia sin justicia no es democracia”.

Feliciano Mamani

Pan-Bol.

“No sólo debemos hablar de los 14 años (del MAS). Hay que tener moral para hablar. La democracia la fuimos pisoteando y muchos peleamos en su defensa. Hay que devolver la paz y unidad”.

María de la Cruz Bayá

Acción Democrática Nacionalista (ADN).

“Hay que resolver los temas de democracia y justicia desde un enfoque integral de política de Estado y desde una reforma del sistema de justicia y del sistema electoral”.

Jorge “Tuto” Quiroga

Libre21.

“Se debe garantizar 5 componentes: elecciones libres, respeto a la libertad de prensa, no criminalizar a la oposición, instituciones independientes y respetar los límites de mandatos”.

2. ¿Cite tres acciones para enfrentar los problemas de la economía boliviana?

Chi Hyun Chung - Frente para la victoria

(FPV)

“Mercado libre, gestión de un gobierno para el federalismo. Revisión de la minería. Bajar el IVA al 5%. Gestionar una Disneylandia y Las Vegas”.

Carlos Mesa - Comunidad Ciudadana

(CC)

“Garantizar la estabilidad económica. Financiamiento de una inyección económica urgente para la economía. Necesitamos establecer un sistema de créditos de acceso fácil, de acceso rápido”.

Feliciano Mamani

Pan-Bol.

“Queremos fomentar a las cooperativas de producción para que haya una reactivación económica con los recursos propios del país”.

María de la Cruz Bayá

Acción Democrática Nacionalista (ADN).

“Nosotros vamos a establecer un plan estratégico para la creación de empresas, de pequeños emprendimientos, vamos a coadyuvar desde el gobierno para que esto funcione”.

Jorge “Tuto” Quiroga

Libre21.

“Programa de cooperación. Bono al desempleo, alivio tributario, dar ayuda a las universidades, Gobernación y alcaldía. Trabajar para hacer Bolivia Digital”.

3. ¿Qué hará para que el sistema de salud sea accesible, equitativo y de calidad?

Chi Hyun Chung - Frente para la victoria

(FPV)

“Gestionar investigaciones, especializaciones en universidades públicas y privadas. Los médicos sólo van a trabar seis horas, no a la explotación a médicos”.

Carlos Mesa - Comunidad Ciudadana

(CC)

“El fraude electoral no es tan grande como el fraude en la salud (...) proponemos más ítems para médicos y recursos para equipos, pruebas y laboratorios y acceso a la vacuna (para la #COVID-19) gratuita”.

Feliciano Mamani

Pan-Bol.

“La salud es un derecho y es una obligación para quienes gobiernan nuestro país. Nuestros hermanos quienes están en áreas rurales tienen que tener el mismo nivel de atención”.

María de la Cruz Bayá

Acción Democrática Nacionalista (ADN).

“Necesitamos gestionar condiciones para nuestros médicos. Fundamentalmente necesitamos revalorizar al médico, cubriendo una jubilación justa”.

Jorge “Tuto” Quiroga

Libre21.

“Seguro universal de salud en tres años, con cooperación. Hospitales de cuarto nivel. Red de centros básicos de salud, vacunas gratuitas. Incrementar ítems”.

4. ¿Qué acciones propone para luchar contra la inseguridad, violencia contra la mujer y niñez?

Chi Hyun Chung - Frente para la victoria

(FPV)

“Pensamos reforzar a la Policía, mejorar su sueldo y capacitación. Vamos a ampliar a dos años el servicio militar,el segundo año será para reforzar la seguridad con policía militar”.

Carlos Mesa - Comunidad Ciudadana

(CC)

“Es necesaria una transformación en la Policía, requerimos una reforma completa del sistema penitenciario y establecer un camino de cumplimiento de penas”.

Feliciano Mamani

Pan-Bol.

“Primeramente hay que valorar a nuestros hermanos de verde olivo, la delincuencia en el país no ha sido controlada. Vamos a ofrecer a nuestros hermanos a que tengan un seguro y salario digno”.

María de la Cruz Bayá

Acción Democrática Nacionalista (ADN).

“Vamos a crear un Ministerio de la Mujer para que resuelva el problema principal: el feminicidio. Generaremos un bono para la madre de hogar para que se quede con sus hijos”.

Jorge “Tuto” Quiroga

Libre21.

“Proponemos un reforma en la Policía sin rotaciones de destino,una verdadera Defensoría del Pueblo que defienda a las mujeres y niños, agravar y acumular las penas contra violadores”.

5. ¿Qué acciones propone para llevar al país al desarrollo sostenible y combatir el cambio climático?

Chi Hyun Chung - Frente para la victoria

(FPV)

“Necesitamos recuperar nuestros ríos o el lago Titicaca que están contaminados. Vamos a revivir los peces en las lagunas y gestionar los sistemas de alcantarillado en los departamentos”.

Carlos Mesa - Comunidad Ciudadana

(CC)

“Punto final a los decretos incendiarios con una acción directa de nuestra parte. Tenemos que pasar de la energía tradicional de hidrocarburos y establecer energías limpias”.

Feliciano Mamani

Pan-Bol.

“Es una responsabilidad de todos, hablar de medioambiente también es hablar de salud. Hay quemas de bosques con intereses económicos, vamos a buscar la sanción a aquellas personas”.

María de la Cruz Bayá

Acción Democrática Nacionalista (ADN).

“Creo que el medioambiente es parte del entorno humano, el tema de la Chiquitanía son incendios provocados por la misión de algunos empresarios y también del gobierno anterior y de éste”

Jorge “Tuto” Quiroga

Libre21.

“Proponemos la implementación de ‘Bolivia: corazón integrador verde digital’ (...), podemos ser el país de generación energética limpia y de utilización del litio en el parque automotor”.

ROMERO EN EL DEBATE PRESIDENCIAL



El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, afirmó que los debates, entre los candidatos a la presidencia del país, son una pieza fundamental de la democracia.

“NO SÉ EN QUÉ SUEÑO O PESADILLA ESTÁ CHI”



El candidato de FPV, Chi Hyun preguntó a Carlos Mesa sobre el aborto y éste respondió:“No sé en qué sueño o pesadilla está el señor Chi. Jamás hablé del tema. Contestaría si tuviera sentido”.

“VENGO A CANTARLE SUS VERDADES”



El candidato presidencial por PAN-BOL, Feliciano Mamani, llegó al debate con charango en mano y dijo que llegó “a cantarle (a Arce) algunas verdades”.

PREGUNTA SOBRE SERVICIO MILITAR



La candidata de ADN, María de la Cruz Bayá, preguntó cuál de los candidatos había hecho su servicio militar y sólo Feliciano Mamani de Pan Bol respondió que sí.