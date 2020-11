Fiscalía pide informes a Migración sobre el paradero de los exministros Murillo y López

El Ministerio Público pidió a la Dirección General de Migración informar si los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Luis Femando López, respectivamente, salieron o no del país. Ambas exautoridades son investigadas por el caso gases lacrimógenos.

"Se ha emitido el requerimiento a Migración para que nos informen de forma documental si estas personas han o no han salido de Bolivia", informó el Coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos.

La Fiscalía requirió a Migración detallar si ambas exautoridades salieron o no del país, debido a que circulan reportes no oficiales que dan cuenta que los exministros ya no estarían en Bolivia.

Bustillos dijo que en las próximas horas Migración debe responder a este requerimiento informativo al fiscal del caso para asumir las medidas que correspondan.

Los primeros días de noviembre de este año, el Ministerio Público emitió la alerta migratoria sobre las dos exautoridades y las órdenes aún siguen vigentes.

La Fiscalía investiga a ambas exautoridades por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado a denuncia de diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Murillo y López fueron denunciados por comprar con presunto sobreprecio, y a través de un intermediario, productos no letales a la empresa brasileña Cóndor. Según los denunciantes, el gobierno de Venezuela habría adquirido esos productos de la misma empresa a un costo menor.