Aprehenden a hombre que intentó matar a su esposa y a un policía

Personal especializado de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) logró aprehender el pasado fin de semana a Marcelo V. S., quien, según antecedentes policiales, embistió con su camioneta el pasado 9 de diciembre contra la motocicleta en la que se encontraba su expareja, cumpliendo la amenaza de muerte que le habría hecho.

Tras el incidente, el aprehendido continuó acosando y amenazando de muerte a la víctima. Los investigadores realizaron un seguimiento al sindicado y lograron aprehenderlo el pasado 22 de noviembre por la noche.

“Es una persona sumamente peligrosa. Fue capturado en el municipio de Sacaba. Estaba escondido en la casa de uno de sus amigos. Personal policial logró aprehenderlo cuando pretendía escapar”, informó el director departamental de la Felcv, Ángel Paredes Franco.

De acuerdo con la última denuncia, María (nombre cambiado) tuvo una relación corta con Marcelo V., pero, al conocer su carácter violento, decidió alejarse de él. Sin embargo, el acusado se obsesionó con ella y no dejó de acosarla, vigilarla y amenazarla.

“El 9 de noviembre me estaba espiando desde un trufi que no es de él. Me gritó frente a la puerta de mi casa que me iba a matar. Después, vino un amigo a recogerme en moto. Me subí y nos persiguió a toda velocidad gritándome: ‘Huérfana, te voy a mandar con tu madre. Despedite de tu hija y del sordo de tu padre’, y nos embistió”, contó la víctima.

Mientras estaba hospitalizada, María recibió un audio de Marcelo V. en el que le advertía que lo que le había hecho “no es nada”.

El chofer también usó otro trufi para chocar contra el garaje de su víctima.