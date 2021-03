Áñez se niega a comer por su estado de aislamiento; Régimen desmiente

Debido al estado de ánimo y problemas de salud, la exmandataria, Jeanine Áñez ha dejado de alimentarse, informó ayer la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, después de visitarla en el penal de Obrajes, donde se encuentra recluida desde el pasado lunes.

La Dirección General de Régimen Penitenciario señaló que la salud “de la exsenadora” Jeanine Áñez es estable, de acuerdo con el informe médico realizado a las 16: 30 de este jueves y que no está en huelga de hambre.

En contacto con radio Fides, Carvajal indicó que la situación que atraviesa la exautoridad es devastadora ya que habría perdido las ganas de seguir adelante.

“Está en huelga de hambre porque está en un estado de aislamiento. No quiere comer, se cuestiona para qué. He salido muy deprimida al verla a ella, intenté reanimarla y me decía ¿para qué? Y eso significa que no le interesaba vivir”, precisó.

Desde el miércoles, cuando Áñez sufrió una descompensación, familiares y allegados han expresado su preocupación por la salud de la exmandataria.

Carolina Ribera Áñez, hija de la expresidenta, envió un mensaje al presidente Luis Arce en el que pide que sea empático y que muestre humanidad ante la situación de su madre, para que reciba atención médica. Le recuerda el salvoconducto de 2019 que le otorgó su mamá para que salga del país para recibir atención médica.