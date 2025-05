Copa: Morena aún no decidió si participará de las elecciones

La alcaldesa de El Alto y lideresa del partido Movimiento de Renovación Nacional la agrupación (Morena), Eva Copa, informó este viernes que aún se encuentran en etapa de evaluación para determinar si esta organización política participará de las elecciones del 17 de agosto.

De esa manera Copa desautorizó las declaraciones de Freddy Bobarín, quien aseveró que Morena no participaría de los comicios. La alcaldesa señaló que Bobarín no es la voz oficial.

“Lo estamos evaluando (la participación en las elecciones). Morena no solo es Eva Copa, Morena es un conjunto de personas que han construido el Movimiento de Renovación Nacional para poder dar oportunidades a las personas que no tuvieron y, también, llevar gente idónea a la Asamblea y al Gobierno”, dijo la alcaldesa en contacto con Erbol.

No tuvo contacto con Andrónico Rodríguez

En la entrevista al mediodía de este viernes, Copa reveló que no ha tenido contactos con Andrónico Rodríguez para hablar de candidaturas.

“Personalmente no he conversado con Andrónico, no hemos tenido ningún tipo de conversación con él, es lo que te puedo decir. Nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación ni acercamiento”, dijo.

Aseveró que Morena busca desarrollar una propuesta seria de cambio para el país.

Dijo que el partido tiene invitaciones a candidatos y consideró que Andrónico no ha manifestado todavía una propuesta seria.

De todas maneras, aclaró que de contactarse con el presidente del Senado y precandidato presidencial hablará de temas como el plan de Gobierno.

El plazo de la inscripción de candidaturas para las elecciones del 17 de agosto termina el lunes 19 de mayo.