Ministro destaca que Bolivia pagó $us 500 millones de deuda externa en marzo con recursos propios

Economía
AGENCIAS
Publicado el 27/03/2026 a las 17h29
ESCUCHA LA NOTICIA

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó este viernes que el país pagó más de 500 millones de dólares de la deuda externa en marzo con recursos propios y destacó que el país enfrentó este compromiso sin recurrir a otras fuentes de recursos.

“Esta cifra es muy importante, porque este es el mayor pago de deuda externa que Bolivia enfrentó en toda su historia” expresó el ministro en un video publicado en sus redes sociales. “Lo hicimos con nuestros recursos, lo hicimos ordenando la casa, gestionando los pasivos y ordenando lo que se tiene que ordenar”, remarcó.

La autoridad recordó que durante la campaña electoral de 2025 se insistía en la urgencia de nuevos créditos para cubrir obligaciones previstas, especialmente en marzo de 2026; sin embargo, señaló que el Gobierno optó por priorizar el ordenamiento interno antes de asumir mayor deuda.

Espinoza añadió que, en paralelo, se ejecutó una gestión de pasivos que permitió reducir más de $us 800 millones en bonos soberanos en apenas un mes, tema que, según indicó, fue valorada por calificadoras internacionales, que mejoraron la calificación del país en marzo, en medio del cumplimiento de obligaciones externas.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Comunicado Viva
2
YPFB, ANH y transportistas verificarán la calidad de la gasolina en toda la cadena de suministro
3
Comunicado Viva
4
Informan que el exministro Montaño solo alcanzó un 45% de ejecución presupuestaria en 10 meses de gestión
5
Convocatoria Viva

Más en Economía

27/03/2026
Las lluvias provocan deslizamientos y complican la conexión entre Cochabamba y Santa Cruz
Las intensas lluvias continúan causando afectaciones en las carreteras del país, principalmente en las rutas entre oriente y occidentes, donde en las últimas...
Ver más
27/03/2026
Chóferes verifican la calidad de la gasolina y nuevo lote en la planta de Senkata de El Alto
En el marco del acuerdo suscrito el jueves con el Gobierno, una comisión de chóferes inspecciona este viernes la calidad de la gasolina y el nuevo lote que...
Ver más
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, informó que, entre el 1 de enero y el 7 de noviembre de 2025, la gestión del exministro Édgar Montaño solo alcanzó un 45,21% de...
Ver más
27/03/2026
Informan que el exministro Montaño solo alcanzó un 45% de ejecución presupuestaria en 10 meses de gestión
Una comisión conformada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la dirigencia del transporte verificará la calidad de la gasolina en toda...
Ver más
27/03/2026
YPFB, ANH y transportistas verificarán la calidad de la gasolina en toda la cadena de suministro
La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba se declararon ayer en emergencia y anunciaron movilizaciones a nivel nacional a partir del...
Ver más
27/03/2026
Constructores se declaran en emergencia por reajuste de precios de obras pública
Desde el sector advierten que la falta de nuevos hallazgos compromete el abastecimiento futuro. Autoridades regionales de YPFB en Chuquisaca alertan que encontrar nuevas reservas es urgente al menos...
Ver más
26/03/2026
Hace más de 20 años que no hallan yacimientos relevantes de gas en Bolivia
En Portada
27/03/2026 País
TED de Cochabamba y Santa Cruz demoran en cómputo de subnacionales
La revisión de actas observadas es un trabajo “muy moroso” que retrasa, en ambos departamentos, la proclamación de los resultados oficiales de las elecciones...
vista
27/03/2026 Economía
Ministro destaca que Bolivia pagó $us 500 millones de deuda externa en marzo con recursos propios
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó este viernes que el país pagó más de 500 millones de dólares de la deuda externa en marzo con recursos...
vista
27/03/2026 País
Paz es 6° en “Ranking de Presidentes” de Latinoamérica, según estudio internacional
CB Global Data mide cada mes la valoración ciudadana de los jefes de Estado de la región, el boliviano obtuvo en marzo 3,1 puntos más que en febrero.
vista
27/03/2026 País
Constructores anuncian "movilizaciones progresivas" advirtiendo falta de atención del Gobierno
La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), en coordinación con la Cámara Boliviana de la Construcción y las cámaras departamentales, anunció el...
vista
27/03/2026 Economía
Chóferes verifican la calidad de la gasolina y nuevo lote en la planta de Senkata de El Alto
En el marco del acuerdo suscrito el jueves con el Gobierno, una comisión de chóferes inspecciona este viernes la calidad de la gasolina y el nuevo lote que...
vista
27/03/2026 Seguridad
Devuelven armas y chalecos que quitaron a policías en Santa Cruz
El lunes, dos custodios de una vivienda relacionada con Marset fueron reducidos, enmanillados y despojados de sus pistolas y equipos antibalas. La Policía...
vista
Actualidad
La revisión de actas observadas es un trabajo “muy moroso” que retrasa, en ambos departamentos, la proclamación de los...
Ver más
27/03/2026 País
TED de Cochabamba y Santa Cruz demoran en cómputo de subnacionales
El lunes, dos custodios de una vivienda relacionada con Marset fueron reducidos, enmanillados y despojados de sus...
Ver más
27/03/2026 Seguridad
Devuelven armas y chalecos que quitaron a policías en Santa Cruz
CB Global Data mide cada mes la valoración ciudadana de los jefes de Estado de la región, el boliviano obtuvo en marzo...
Ver más
27/03/2026 País
Paz es 6° en “Ranking de Presidentes” de Latinoamérica, según estudio internacional
Las intensas lluvias continúan causando afectaciones en las carreteras del país, principalmente en las rutas entre...
Ver más
27/03/2026 Economía
Las lluvias provocan deslizamientos y complican la conexión entre Cochabamba y Santa Cruz
Deportes
El director técnico de la Selección boliviana de fútbol, Óscar Villegas, destacó el carácter y el temple que mostró su...
Ver más
27/03/2026 Fútbol
Villegas: “Este proyecto en un momento estaba pensado en el próximo Mundial, pero hoy estamos a 90 minutos”
Dos horas antes de que comience el partido entre Bolivia y Surinam el hincha boliviano se dio cita en distintos lugares...
Ver más
27/03/2026 Fútbol
Rumbo al Mundial Alegría, festejo y lágrimas por la victoria de Bolivia
El gol de Miguel Terceros, el goleador de Bolivia en las Eliminatorias mundialistas selló el triunfo nacional ante...
Ver más
27/03/2026 Fútbol
Bolivia da un gran paso al Mundial, le ganó 2 - 1 a Surinam en Monterrey
Lo que parecía imposible se volvió realidad. Bolivia vivió este jueves una jornada de fútbol inolvidable: remontó un...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
Bolivia late fuerte: remontada épica ante Surinam mantiene viva la ilusión del Mundial
Tendencias
Un insecto poco conocido hasta hace algunos años hoy lleva el nombre de Bolivia a un escenario internacional.
Ver más
25/03/2026 Medio Ambiente
Escarabajo boliviano avanza en certamen global y busca respaldo para ganar
Doble Click
El segundo concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica Municipal Cochabamba se celebrará mañana (9:30) en el...
Ver más
27/03/2026 Cultura
Sinfónica Municipal presenta un concierto para la juventud
Con el lema “Amemos a nuestra nación porque es nuestra casa”, el cantautor chaqueño Juan Enrique Jurado se dispone a...
Ver más
25/03/2026 Cultura
Juan Enrique Jurado: 51 años cantando de vez en cuando
Cuatro elencos teatrales y Títeres Elwaky son protagonistas de la “semana del teatro” que promueve el departamento de...
Ver más
24/03/2026 Cultura
El teatro se apodera de Cochabamba esta semana
Cochabamba se ha convertido en el epicentro de la innovación musical gracias al talento de María Esthefany Ríos Alcocer...
Ver más
23/03/2026 Cultura
María Esthefany Ríos Alcocer, la batuta que abre caminos en la música boliviana