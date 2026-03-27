Ministro destaca que Bolivia pagó $us 500 millones de deuda externa en marzo con recursos propios

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó este viernes que el país pagó más de 500 millones de dólares de la deuda externa en marzo con recursos propios y destacó que el país enfrentó este compromiso sin recurrir a otras fuentes de recursos.

“Esta cifra es muy importante, porque este es el mayor pago de deuda externa que Bolivia enfrentó en toda su historia” expresó el ministro en un video publicado en sus redes sociales. “Lo hicimos con nuestros recursos, lo hicimos ordenando la casa, gestionando los pasivos y ordenando lo que se tiene que ordenar”, remarcó.

La autoridad recordó que durante la campaña electoral de 2025 se insistía en la urgencia de nuevos créditos para cubrir obligaciones previstas, especialmente en marzo de 2026; sin embargo, señaló que el Gobierno optó por priorizar el ordenamiento interno antes de asumir mayor deuda.

Espinoza añadió que, en paralelo, se ejecutó una gestión de pasivos que permitió reducir más de $us 800 millones en bonos soberanos en apenas un mes, tema que, según indicó, fue valorada por calificadoras internacionales, que mejoraron la calificación del país en marzo, en medio del cumplimiento de obligaciones externas.