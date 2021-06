Exministra Morales dice que informe de la Iglesia tiene "falsedades e imprecisiones"

Teresa Morales, exministra y exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), afirmó este miércoles que el documento presentado por la Conferencia Episcopal Boliviana denominado "Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019 - enero de 2020", tiene muchas "falsedades e imprecisiones".

"Hay varias falsedades e imprecisiones en el informe de la Iglesia y seguramente eso se va a ir aclarando, lo malo de esto es que (Eugenio) Scarpellini, que era el que presidia la reunión, lamentablemente no puede ahora decir la verdadera historia, quienes estuvimos ahí podemos decir lo que pasó", señaló.

Mencionó que uno de los primeros eventos importantes que es obviado en el documento elaborado por la jerarquía de la Iglesia Católica, es el papel que jugó Jorge Tuto Quiroga en las reuniones que se efectuaron en instalaciones de la Universidad Católica.

"Lo primero que llama la atención del informe es que el incidente tan importante de que Tuto Quiroga hable con el comandante de la Fuerza Aérea y ordene el despegue del avión de Evo Morales y este señor le obedezca, nada más y nada menos, y el informe de la Conferencia no lo toma en cuenta. Ese incidente sucedió en plena reunión presidida por Eugenio Scarpellini", mencionó.

Recordó que este hecho fue confirmado por el propio Quiroga en sus redes sociales y entrevistas. "Él lo reconoce y la Iglesia no lo menciona, eso es grave", subrayó.

Morales, quien participó de las reuniones acompañando a Adriana Salvatierra, afirmó que en ningún momento hubo un acuerdo o aceptación de que Jeanine Áñez fuera presidenta, porque no había la posibilidad constitucional.

"Es falso que hubo acuerdo y peor aún aceptación de Adriana Salvatierra, Susana Rivero y mi persona, que hubiéramos aceptado de que Jeanine Áñez fuera presidenta del Senado porque no había manera posible, solo la bancada mayoritaria ocupa la presidencia de las cámaras y la bancada de mayoría era del MAS. Nunca Áñez podía ser presidenta del Senado si es que se respetaban las leyes, la norma y la Constitución, eso ha sucedido", dijo.

En la página 13 del informe presentado por la jerarquía de la Iglesia Católica se señala que las opciones que plantearon los participantes de la reunión fueron: "Que asumiera la presidencia la senadora Adriana Salvatierra o la diputada Susana Rivero. Pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro".

Para Teresa Morales ese aspecto es "falso", ya que en ningún momento se les ofreció, ni a Salvatierra ni a Rivero, asumir la presidencia del Estado como establece la Constitución.

"Cómo es posible que Adriana Salvatierra, habiendo renunciado a la presidencia del Senado, como le comunicó al inicio de la reunión, ellos digan que después le proponen que sea presidenta, o sea, alguna parte de la reunión no está clara porque ellos no la tienen clara, porque primero les explica Adriana que renunció a ser presidenta del Senado y, según ellos, le proponen y dice que no, eso es absolutamente falso", precisó.