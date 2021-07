Comparecencia de Kaliman puede acabar con la versión de “golpe”

La comparecencia del excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) Williams Kaliman ante la justicia tumbaría la teoría del presunto golpe de Estado que maneja el Movimiento Al Socialismo (MAS) al poner en evidencia “la decisión de Evo Morales de renunciar antes de que el Alto Mando Militar le sugiera esta acción”, además de desnudar la intención fratricida de las exautoridades. Sin embargo, el partido azul recurre a toda su artillería para desvirtuar las declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FBA), Jorge Gonzalo Terceros Lara.

“Han hecho sedición, han hecho terrorismo, han actuado negativamente contra el pueblo boliviano y ahí están las declaraciones de un Comandante de Fuerza. Seguramente cuando el general Kaliman (Williams) venga a declarar (...) va a reafirmar estos hechos, estamos hablando del Comandante y Jefe que tiene calidad de Ministro de Estado de acuerdo a la Ley 1405, seguramente va a dar la misma versión que todos comandantes, entonces los señores Evo Morales y Álvaro García pasarán de ser de víctimas a sindicados”, sostiene el abogado Omar Durán

El abogado Eusebio Vera, defensor del general Terceros y del almirante Jarjuri, refirió que el Ministerio Público tiene que extremar los recursos para dar con el paradero de Kaliman y tomar las declaraciones, toda vez que se constituye en pieza clave del proceso, debido a que después de la renuncia de Morales, en una entrevista indicó que no, en Bolivia no se dio ningún golpe de Estado.

Los asambleístas nacionales de la oposición señalan que a medida que pasa el tiempo salen una serie de eventos que desbaratan la teoría de golpe de Estado.

“Hay declaraciones contradictorias de los involucrados que están registradas en entrevistas e incluso las memorias de Morales en Argentina que reivindican las declaraciones de Terceros”, señalan.

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas sostiene que todo lo que está saliendo a luz compromete a las exautoridades en la intención de generar terror en la población mediante grupos irregulares, hecho que sería corroborado por Kaliman, lo que les pondría en una posición comprometida y delicada.

“Las revelaciones que se están realizando demuestran que tanto Morales y García (Linera) querían sembrar el temor en La Paz , querían amedrentar a la ciudadanía con grupos totalmente irregulares y grupos de choque organizados por el MAS”, sostuvo.

En tanto, el diputado Alberto Astorga (CC) señala que todo lo que sale hace caer la mentira del golpe de Estado, pero que lamentablemente se ve un accionar dudoso de la justicia, el Ministerio Público, que hace una convocatoria selectiva.

“Hacen caer la mentira del golpe de Estado y siguen desmintiéndolo. Lo curioso es que el exgeneral Kaliman brilla por su ausencia. Como todos sabemos, era la máxima autoridad en lo que implica las Fuerzas Armadas, la persecución continúa, pero en algún momento tendrá que salir la verdad”, señaló.

No le conviene

El abogado Durán explicó que son varios generales que aún tienen que decir su verdad, que no solamente son tres comandantes, que ahora no solamente son las detenciones de los uniformados, si no que la vida de estos corren riesgo “porque tienen mucho que decir”.

“Creo que le general Kaliman en su momento ha gozado de protección; ahora tal vez no goza. Pero al Gobierno no le conviene que lo traigan, que lo extraditen o que esté declarando en la Fiscalía porque en su momento. Si el general Kaliman viene, seguramente va a decir la verdad, la verdad que ha dicho el general Terceros”, dijo Durán.

Agregó que “muchos de los comandantes tal vez quedaron callados porque uno de los primeros detenidos fue el general Jorge Pastor Mendieta, excomandante del Ejército, luego de que éste se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía para declarar”.

Situación del militar se complica

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que “se complica” la situación del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, quien vulneró la detención domiciliaria en la cual se encontraba y ahora está desaparecido. “Si es que él ya no se encuentra en su domicilio, es algo que se le complica, porque todo boliviano que está en una situación como la que él tenía, el privilegio de la detención domiciliaria, está en obligación de mantenerse en el lugar donde el juez ha concedido ese privilegio”, dijo.

Romero: Desobediencia se inició el 20 de octubre

Ayer continuó la ronda de exministros en medios de comunicación, particularmente de los estatales. Esta vez fue el turno del exministro de Gobierno Carlos Romero, que aseguró que la insubordinación y conspiración de algunos oficiales y guarniciones policiales comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando los resultados electorales favorecían al Movimiento Al Socialismo (MAS).

La exautoridad, entrevistada en el programa 180 de radio Patria Nueva, hizo un balance del rol que cumplió la entidad verde olivo en el supuesto “golpe” de Estado de 2019 y dijo que varios jefes policiales desobedecieron órdenes, las cumplieron al revés o decidieron acuartelarse.

“La insubordinación comienza el mismo día de las elecciones en horas de la noche, el 20 de octubre del año 2019, cuando los niveles de seguridad a los tribunales electorales fueron rebasados en muchos lugares, de manera sospechosa e injustificada”, señaló.

Puso como ejemplo lo que ocurrió en Cobija, cuando un pequeño grupo de civiles tomó el Tribunal Electoral Departamental e incendió papeletas. Ante ello, la Policía no actuó ni hizo nada.

“La desobediencia al mando civil comenzó el día de las elecciones cuando los resultados ya estaban favoreciendo al MAS”, afirmó.

Refirió que otro momento que mostró la insubordinación policial fue cuando los uniformados escoltaron, dieron seguridad y proporcionaron vehículos policiales a Luis Fernando Camacho cuando llegó a la ciudad de La Paz, pese a que se les había instruido no permitir el ingreso del entonces dirigente cívico a la sede del gobierno para evitar enfrentamientos y violencia.