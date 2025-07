La final inédita y un campeón que percibirá más de 80 millones de dólares

El Mundial de Clubes, el primero con 32 equipos participantes, llega a su fin hoy en el MetLife con el partido entre el PSG y el Chelsea (15:00). Será el choque entre los dos mejores equipos de la competición y los de más alto presupuesto, aunque los franceses ratificaron que, en este momento, de la mano del español Luis Enrique tienen al mejor equipo del mundo.



Los números lo demuestran para ser uno de los mejores equipos de la historia, ganaron el primer título, la Supercopa de Francia en enero, la Ligue 1 en abril, la Copa de Francia en mayo y por primera vez en su historia, la UEFA Champions League también en mayo. Ahora no van por poco, van por el Mundial de Clubes, el primero de la historia.



Si bien generaron dudas cuando perdieron contra Botafogo (0-1) en la segunda jornada de grupos, pero luego enfilaron a la gran campaña. En octavos de final, golearon 4-0 al Inter Miami de Lionel Messi. En cuartos hicieron lo propio al vencer 2-0 al Bayern Múnich de Alemania, mostraron un gran juego y la cereza del pastel la pusieron en semifinal, contra Real Madrid, en el partido más “esperado” del torneo (4-0 a su favor).



El Chelsea, por su parte, antes del Mundial de Clubes tuvo una buena presentación en su liga. Si bien no quedó campeón, sí finalizó en la cuarta casilla de la tabla de posiciones, detrás de Liverpool, Arsenal y Manchester City. Al torneo que se juega en Estados Unidos, los azules llegaron con la intención de ser protagonistas y así fue. Cuando la lógica apuntaba a que fueran primeros del Grupo D, terminaron segundos, por detrás del Flamengo de Brasil, cuadro con el que perdieron 3-1 en la segunda jornada de los grupos. No obstante, mostraron gran nivel en octavos de final. En esa instancia golearon 1-4 a Benfica. En cuartos fueron verdugos del Palmeiras brasileño, cuadro que les hizo difícil la clasificación; mientras que en semifinales derrotaron 0-2 al Fluminense con doblete de Joao Pedro, formado en el club carioca.

Y el torneo qué



Alcanzó el éxito esperado, si bien comenzó entre dudas, pero poco a poco elevó la motivación de los aficionados. Y termina con un modelo exitoso que permitirá que la próxima versión sea igual o mejor remunerada.



Es cierto que este Mundial de Clubes interrumpió las vacaciones de los futbolistas, sumó minutos y desgaste a escuadras ya con más de 60 partidos recorridos, pero el nivel de juego mostrado y rivalidades sin antecedentes con equipos de varias latitudes, cumplieron con la expectativa de los organizadores.



Fue una buena previa para Estados Unidos, sede del torneo, que también será parte del Mundial de selecciones de 2026.



Lo evidente es que se repartieron millones, recursos que permitieron a los clubes, sobre todo a quienes llegaron a las instancias finales, generar dinero que les permitirá solventar sus instituciones en todas sus categorías y niveles.



La FIFA confirmó que el equipo que se consagre campeón del Mundial de Clubes embolsará una suma total cercana o superior a los 80 millones de dólares. Esta cifra incluye los pagos por cada fase superada: 7,5 millones por haber llegado a octavos de final, 13.1 millones por los cuartos, 21 millones por alcanzar las semifinales y, finalmente, 40 millones por coronarse en la gran final, según confirmaron fuentes oficiales.



En contraste, el subcampeón no se irá con las manos vacías, ya que también sumará una cifra importante a sus cuentas: 30 millones de dólares por el segundo lugar, más las mismas cantidades por avanzar de rondas (más de 40 millones de dólares). Esto convierte al torneo no solo en un reto futbolístico, sino también en una competencia estratégica con grandes implicaciones económicas.



Con la introducción del nuevo formato, el Mundial de Clubes ha evolucionado en un torneo que mezcla el espectáculo deportivo con el impacto financiero. Equipos como PSG y Chelsea no solo han invertido millones en construir plantillas altamente competitivas, sino que ahora pueden ver un retorno tangible en premios si logran el objetivo final.



Esta edición histórica dejará no solo un campeón, sino también una nueva visión del fútbol de élite: global, comercial, exigente y sumamente lucrativo. El ganador de este domingo no solo alzará un trofeo, sino que también marcará un precedente en lo que será la nueva era de los clubes más poderosos del planeta.