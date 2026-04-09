Medinaceli tiene listo el proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos

Economía
ABI
Publicado el 09/04/2026 a las 21h31
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El proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos ya está listo en el Ministerio del sector y contempla cinco objetivos centrales orientados a reencaminar el sector energético del país, informó el titular de esa cartera de Estado, Mauricio Medinaceli.

En conferencia de prensa posterior a su comparecencia en el pleno de la Asamblea Legislativa, la autoridad del Gobierno señaló que la propuesta normativa busca reorientar el modelo hidrocarburífero boliviano hacia la recuperación de la producción de gas natural, petróleo y combustibles, con el propósito de reducir la dependencia de importaciones.

“El proyecto de ley de Hidrocarburos está listo en el Ministerio, estamos discutiendo algunos temas importantes dentro del Ejecutivo y luego se verán ya los pasos correspondientes hasta llegar a la discusión en la Asamblea (Legislativa)”, dijo el ministro.

 

Cinco ejes

Medinaceli detalló que la propuesta contempla cinco ejes principales: recuperar la producción de gas natural y petróleo en el país; recuperar la producción de gasolina y diésel, fortalecer a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como empresa productora y no importadora, permitir mayor participación de inversión privada en exploración y explotación, y reorientar el sector hidrocarburos mediante incentivos a la producción de campos petroleros para la obtención de diésel y posteriormente gasolina.

Asimismo, indicó que la iniciativa plantea incentivar la inversión del sector privado en actividades de exploración y explotación, en el marco de la nueva normativa en elaboración.

El ministro también señaló que se busca fortalecer el rol de YPFB dentro de la cadena productiva, devolviéndole su carácter de empresa productora de hidrocarburos, como parte de los cambios estructurales previstos en la propuesta de ley.

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