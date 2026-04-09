ENDE Transmisión refuerza la seguridad eléctrica con un laboratorio renovado

Economía
Redacción Central
Publicado el 09/04/2026 a las 17h41
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Con el desafío de operar un sistema eléctrico cada vez más complejo y extenso, ENDE Transmisión, filial de ENDE Corporación, renovó recientemente su Laboratorio SCADA y de Automatización de Subestaciones (Laboratorio de Telecontrol). Esta instalación estratégica está diseñada para replicar condiciones reales de operación, permitiendo configurar, probar y validar, en un entorno controlado, los equipos de protección, medición y control que posteriormente serán implementados en campo. Así se asegura su correcto desempeño antes de su integración al sistema eléctrico nacional.

Este laboratorio, en funcionamiento desde el año 2000, ha evolucionado al ritmo del crecimiento de la red de alta tensión, la cual se ha cuadruplicado en Bolivia durante las últimas décadas, según un reporte de prensa de ENDE.

Equipado con tecnología equivalente a la instalada en las 74 subestaciones telecontroladas, esta moderna infraestructura se convierte en el núcleo donde se replican condiciones reales de operación. Es un espacio clave para configurar, probar, reparar y validar equipos como relés de protección, transductores y controladores de bahía antes de su implementación en las subestaciones. Estas acciones reducen riesgos operativos, fortalecen la estabilidad del sistema eléctrico nacional y permiten detectar fallas de manera oportuna, evitando interrupciones que podrían afectar a millones de usuarios en Bolivia.

El diseño del laboratorio incorpora energía regulada, áreas técnicas especializadas y aislamiento respecto a los sistemas en operación en tiempo real, garantizando altos estándares de seguridad y ciberseguridad en la gestión de datos críticos.

Asimismo, este espacio articula su trabajo con otros laboratorios de la empresa, como los de Comunicaciones, Protección y Calibración. La información integrada es procesada por el sistema SCADA para una gestión eficiente y segura del suministro eléctrico en Bolivia.

 

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