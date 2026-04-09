AJAM denuncia ataque armado contra operativo en área minera de Sorata

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que ha ejecutado un operativo en el municipio de Sorata, provincia Larecaja, para dar cumplimiento a la destitución del derecho minero en el área de Lip'ichi, sin embargo, denunció que hubo un ataque armado de resistencia.

Según un comunicado institucional, la intervención contó con el apoyo de aproximadamente 350 efectivos de la Policía Boliviana, con el objetivo de restituir el área minera conforme a derecho y reforzar el control sobre las actividades en la zona.

De acuerdo con la AJAM, durante el desarrollo del operativo, grupos armados reaccionaron de forma violenta cuando se procedía a la restitución del área, detonando dinamita y efectuando disparos contra el contingente policial.

"La situación generó momentos de alta tensión", señala el reporte de la Autoridad.

Informó que hubo daños en movilidades y efectivos heridos como consecuencia de los enfrentamientos.

La entidad indicó que, ante este escenario, se dispuso el repliegue estratégico de los efectivos con el fin de preservar la integridad del personal y evitar una escalada mayor de violencia.

Asimismo, la AJAM expresó su rechazo a estos hechos, que constituyen un atenta.