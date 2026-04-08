Cochabamba forma su Consejo Cultural Departamental

Un total de diez personas integran el Consejo Departamental de Culturas de Cochabamba, que fue conformado ayer en el cierre de las Jornadas Culturales Plurinacionales 2026 en el teatro José María Achá.

Dos individuos representan a cada una de las cinco mesas temáticas que debatieron diversos temas culturales en las dos jornadas intensas que se desarrollaron en el icónico escenario cochabambino.

Mayra Iveth Ponce Vargas , Abel Hurtado Barranco , representan a la mesta temática número uno; Marco Antonio Macias, Daniela Parra, mesa dos; María Laura sanz Jiménez, Valeria Solíz Fernández, mesa tres; Homero Rodas, María René Tórrez, mesa cuatro; Uvaldo Romero, Daniel Quiroga, de la mesa cinco, integran el Consejo Departamental de Culturas de Cochabamba de la presente temporada.

Los representantes del consejo fueron elegidos tras jornadas de trabajo y análisis sectorial.

En los dos días de trabajo se abordaron temáticas como derechos culturales, condiciones laborales del sector artístico, interculturalidad y cohesión social.

Este proceso pretende generar una propuesta cultural inclusiva y sostenible para el departamento.

Hoy y mañana Santa Cruz de la Sierra será el anfitrión de las Jornadas Culturales Plurinacionales 2026. El 10 y 11 de abril se celebrarán en Beni; el 20 y 21 en Sucre.