Cochabamba forma su Consejo Cultural Departamental

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 08/04/2026 a las 8h32
ESCUCHA LA NOTICIA

Un total de diez personas integran el Consejo Departamental de Culturas de Cochabamba, que fue conformado ayer en el cierre de las Jornadas Culturales Plurinacionales 2026 en el teatro José María Achá.

Dos individuos representan a cada una de las cinco mesas temáticas que debatieron diversos temas culturales en las dos jornadas intensas que se desarrollaron en el icónico escenario cochabambino.

Mayra Iveth Ponce Vargas , Abel Hurtado Barranco , representan a la mesta temática número uno; Marco Antonio Macias, Daniela Parra, mesa dos; María Laura sanz Jiménez, Valeria Solíz Fernández, mesa tres; Homero Rodas, María René Tórrez, mesa cuatro; Uvaldo Romero, Daniel Quiroga, de la mesa cinco, integran el Consejo Departamental de Culturas de Cochabamba de la presente temporada.

Los representantes del consejo fueron elegidos tras jornadas de trabajo y análisis sectorial.

En los dos días de trabajo se abordaron temáticas como derechos culturales, condiciones laborales del sector artístico, interculturalidad y cohesión social.

Este proceso pretende generar una propuesta cultural inclusiva y sostenible para el departamento.

Hoy y mañana Santa Cruz de la Sierra será el anfitrión de las Jornadas Culturales Plurinacionales 2026. El 10 y 11 de abril se celebrarán en Beni; el 20 y 21 en Sucre.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Tras explorar la cara oculta de la Luna, Orión está de vuelta a la Tierra
2
El TSE denuncia amedrentamiento y amenaza por anular 2da vuelta en La Paz
3
El TED alista credenciales para 730 autoridades electas en Cochabamba
4
Cochabamba adelanta un mes vacunación contra influenza con más de 323 mil dosis
5
Granizadas, sequías e inundaciones afectaron más de 20 mil hectáreas

Lo más compartido

1
Astronautas de Artemis II ya son los que más lejos han viajado en el espacio
2
“Esta noche toda una civilización morirá”, amenaza Trump a Irán y luego le da 2 semanas
3
Policía dispara a una mujer al menos tres veces y luego se quita la vida
4
Yahuasi llama a marcha y el TSE justifica negativa de 2da vuelta
5
Choferes de Oruro levantan su paro

Más en Cultura

07/04/2026
Cochabamba debate sobre el “Plan y Fomento a la Cultura”
Tras haber llegado a Oruro, Pando y LaPaz, ayer las Jornadas Culturales Plurinacionales arribaron a Cochabamba, congregando a considerable número de asistentes...
Ver más
06/04/2026
Matilde: Rosa de tiempo
En los últimos años, el quehacer literario me ha dado la fortuna de coincidir tanto con la autora como con la biografiada en distintos espacios.
Ver más
La solicitud de eutanasia y posterior aplicación de la misma a la española de 25 años Noelia Castillo Ramos en marzo de 2026 hizo evidente la situación álgida en la actualidad del debate por la...
Ver más
06/04/2026
El debate sobre la eutanasia se ha intensificado globalmente
“El tiempo y sus combinaciones: los años y los muertos y las sílabas, cuentos distintos de la misma cuenta. Espiral de los ecos, el poema es aire que se esculpe y se disipa, fugaz alegoría de los...
Ver más
03/04/2026
Octavio Paz a 112 años: tus palabras giran como piedra de sol
Las Jornadas Culturales Plurinacionales 2026 llegan a Cochabamba este domingo con el propósito de fortalecer el Plan Nacional de Fomento al Desarrollo Cultural, promoviendo una política cultural...
Ver más
02/04/2026
La Jornadas Culturales crean expectativa en Cochabamba
En Portada
08/04/2026 País
El TSE denuncia amedrentamiento y amenaza por anular 2da vuelta en La Paz
En un comunicado público, el Tribunal Supremo  Electoral (TSE) advirtió ayer sobre intentos de amedrentamiento que buscan debilitar la institucionalidad y la...
vista
08/04/2026 País
El TED alista credenciales para 730 autoridades electas en Cochabamba
Mientras en Cochabamba, Potosí, Pando y La Paz los Tribunales Electorales Departamentales (TED) alistan la entrega de credenciales a las nuevas autoridades...
vista
08/04/2026 Cochabamba
Cochabamba adelanta un mes vacunación contra influenza con más de 323 mil dosis
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, informó que la campaña de vacunación contra la influenza arranca este miércoles 8 de abril en todos los...
vista
08/04/2026 Economía
Espinoza sobre las tarjetas de crédito: es “unificación del mercado” y no devaluación
Ante las reacciones sobre la liberación del uso de las tarjetas de crédito a nivel internacional en dólares al tipo de cambio referencial del Banco Central de...
vista
07/04/2026 Economía
Choferes de Oruro levantan su paro
El Gobierno firmó un acta de compromiso para satisfacer las demandas de los choferes respecto de la disponibilidad de gasolina Especial en todos los...
vista
07/04/2026 Seguridad
Dos imputados en el caso Consorcio buscan evadir juicio firmando acuerdo con la víctima
El ministro de Justicia del Gobierno de Luis Arce, César Siles, y el exvocal de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, firmaron un acuerdo confidencial...
vista
Actualidad
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este miércoles (08.04.2026) con imponer "inmediatamente" aranceles...
Ver más
08/04/2026 Mundo
Trump amenaza con imponer aranceles del 50 % a cualquier país que suministre armas a Irán
En una transmisión en su radio Kawsachun Coca, el expresidente del Estado, Evo Morales, reclamó al actual Gobierno que...
Ver más
08/04/2026 País
Evo reclama al Gobierno su pasaporte diplomático y dice tiene invitaciones para ir a Rusia y México
Una mujer recibió al menos tres disparos por parte de un hombre quien luego atentó contra su propia vida, el hecho se...
Ver más
08/04/2026 Seguridad
Policía dispara a una mujer al menos tres veces y luego se quita la vida
La Policía de Santa Cruz realizó un operativo en la zona de Paurito el pasado lunes, donde se aprehendieron a 14...
Ver más
08/04/2026 Seguridad
Cae en Santa Cruz líder de una banda peligrosa de Colombia
Deportes
Con el gol anotado por Matías Fernández al minuto de juego, el plantel de Bolívar cayó por la mínima diferencia (0-1)...
Ver más
08/04/2026 Fútbol Int.
Independiente Rivadavia juega su primera Copa Libertadores y se estrena con victoria
The Strongest celebra hoy su 118.º aniversario y lo hace con el objetivo de que la institución se afiance...
Ver más
08/04/2026 Fútbol
El Tigre celebra sus 118 años de vida, se tendrá un homenaje austero y con misa
Copa del Mundo 2026 por primera vez será organizada por tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Será la vigésimo...
Ver más
07/04/2026 Fútbol
Mundial arrancará con México y Sudáfrica; hay 48 selecciones en carrera
Con la participación de 32 equipos que se clasificaron al torneo sudcontinental, hoy comenzará la sexagésima sexta...
Ver más
07/04/2026 Fútbol
Libertaores: Bolívar enfrenta a Independiente Rivadavia en Mendoza, en Argentina
Tendencias
En este Viernes Santo concluye la votación internacional que tiene como protagonista a una especie boliviana poco...
Ver más
03/04/2026 Medio Ambiente
Nuestro escarabajo boliviano sigue en primer lugar, hoy es el último día de votación para que gane el campeonato mundial
Doble Click
Un total de diez personas integran el Consejo Departamental de Culturas de Cochabamba, que fue conformado ayer en el...
Ver más
08/04/2026 Cultura
Cochabamba forma su Consejo Cultural Departamental
Tras haber llegado a Oruro, Pando y LaPaz, ayer las Jornadas Culturales Plurinacionales arribaron a Cochabamba,...
Ver más
07/04/2026 Cultura
Cochabamba debate sobre el “Plan y Fomento a la Cultura”
En los últimos años, el quehacer literario me ha dado la fortuna de coincidir tanto con la autora como con la...
Ver más
06/04/2026 Cultura
Matilde: Rosa de tiempo
El grupo femenino Tikas Wayra  celebra 25 años con un par de conciertos en el teatro José María Achá, erigiéndose como...
Ver más
06/04/2026 Música
Cartelera: Tikas Wayra festeja 25 años de trayectoria artística