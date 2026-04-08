Independiente Rivadavia juega su primera Copa Libertadores y se estrena con victoria

Fútbol Int.
Jeovana Bernabé
Publicado el 08/04/2026 a las 8h44
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Con el gol anotado por Matías Fernández al minuto de juego, el plantel de Bolívar cayó por la mínima diferencia (0-1) anoche ante Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, Argentina, donde al local convirtió un segundo tanto, pero tras la revisión del VAR se anuló la conquista por posición adelantada.

Con la victoria, el elenco argentino se anotó en la historia de la Copa Libertadores, pues además de debutar en este certamen internacional, se puso en ventaja en el minuto de juego y fue el primer tanto de esta fase de grupos, según los registros de los partidos que se jugaron ayer en distintos escenarios deportivos del continente.

Bolívar, por su parte, no cumplió el debut esperado, cometió errores defensivos que le costaron la derrota y, para colmo de males, terminó el encuentro con un hombre menos tras la expulsión de José Sagredo, quien expuso una actitud agresiva, que el árbitro José Cabero, de Chile, no pasó por alto.

La única conquista del partido fue producto de un contragolpe veloz, los hombres del club local escaparon y fue Fernández quien ganó el mano a mano con el arquero Carlos Lampe, que nada pudo hacer para evitar el 1 a 0, que al final fue la diferencia definitiva.

A partir del tanto, el equipo de La Paz dejó espacios, que fueron aprovechados por el rival, aunque ya no pudo convertir ante la reacción del arquero visitante quien cuidó su arco y evitó el empate.

Entretanto, el partido de ayer quedó en la memoria de los hinchas del club Independiente Rivadavia, pues además de ser el debut soñado, el equipo comenzó la Copa Libertadores de América como quería el técnico Alfredo Jesús Berti, quien quiere crear su historia junto a un elenco batallador y práctico que escala posiciones en el torneo argentino.

Después de finalizar el juego, los jugadores del equipo argentino celebraron la conquista. El miércoles 14, Bolívar recibirá la visita del Deportivo La Guaira de Venezuela, en encuentro que se jugará en el estadio Hernando Siles.

Anoche, el plantel venezolano empató sin goles con el brasileño Fluminense.

Bolívar

Carlos Lampe; Santiago Echeverría, Xavier Arreaga, José Sagredo, Jesús Sagredo, Christian Alemán (Carlos Melgar), Robson Tomé (Erwin Saavedra), Leonel Justiniano, Martín Cauteruccio (Erwin Vaca), Dorny Romero y Braian Oyola (Patricio Rodríguez).

DT. Flavio Robatto

 

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