Cochabamba debate sobre el “Plan y Fomento a la Cultura”

Tras haber llegado a Oruro, Pando y LaPaz, ayer las Jornadas Culturales Plurinacionales arribaron a Cochabamba, congregando a considerable número de asistentes en el emblemático teatro José María Achá.

Al igual que en las regiones precedentes, las personas se reunieron con el propósito de fortalecer el Plan Nacional de Fomento al Desarrollo Cultural, promoviendo una política cultural inclusiva, descentralizada e intercultural.

En ese contexto, los ejes temáticos fueron distribuidos en cinco mesas: Culturas, desarrollo, derechos y democracia intercultural; Patrimonios culturales, culturas vivas e identidades plurinacionales; Diversidad cultural, interculturalidad y economías culturales y creativas; Gestión de la información, comunicación, formación cultural y tecnologías (TIC, TAC e IA); Gobernanza cultural, institucionalidad y articulación territorial.

El viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti, explicó que en esta nueva etapa las Jornadas Culturales no buscan generar diagnósticos, sino pasar a la acción, aprovechando una coyuntura oportuna. Señaló que se decidió retomar este instrumento —realizado anteriormente en dos ocasiones— para crear un espacio de encuentro entre la ciudadanía y el Estado, así como entre el Gobierno Central, la instancia cabeza del sector Culturas y otras entidades con atribuciones vinculadas al ámbito cultural, como el Ministerio de Educación, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y la Asamblea Plurinacional.

En ese sentido, Zaratti reiteró que con las Jornadas Culturales 2026 se busca “tener una propuesta del Plan Nacional de Fomento al Desarrollo Cultural de Bolivia; generar espacios de cogestión, articulación y diálogo; buscar priorizar lo más importante para el sector en el plan; y ver algunas necesidades específicas según los territorios o los sectores”.

La reunión bajará el telón hoy con las consideraciones de rigor, para después seguir su curso hacia Santa Cruz de la Sierra.