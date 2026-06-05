Crece la incertidumbre con Neymar

Han saltado las alarmas en Brasil. Neymar Jr. no viajará para el amistoso frente a Egipto en Cleveland este sábado. El ‘10′ de la Selección Brasileña se quedará en Nueva Jersey para continuar con su proceso de recuperación. El ex jugador de Barça y PSG tiene una lesión de grado dos en la pantorrilla izquierda, lo que podría impedirle estar en el primer partido de Brasil en el Mundial.

Sin embargo, su ausencia cumple con el plazo que ofreció la Confederación Brasileña de Fútbol, ya que estipulaba que su regreso al campo estaría entre el 11 y el 18 de junio. De hecho, el médico de la selección apuntó que la estrella brasileña se perdería los dos amistosos e, incluso, el primer partido de la Copa del Mundo. El debut de la ‘canarinha’ será el 13 de junio ante Marruecos, presumiblemente, el rival más difícil en la fase de grupo.

Desde que comenzó la concentración de Brasil, Neymar se ha ejercitado en el gimnasio y casi no ha tocado el césped en los entrenamientos. Sin embargo, Carlo Ancelotti aseguró que le van a hacer una resonancia magnética y que “si todo sale bien, entrenará con nosotros la semana que viene”.