Medinaceli: “Yo nunca he participado en actos de corrupción y, de hecho, no tengo nada que ocultar”

Desde el mediodía de este jueves, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, comparece ante pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para responder a la interpelación por la importación de petróleo y un supuesto sobreprecio.

“Quiero dejar en claro dos puntos importante, considero yo: uno, que no aceptaré la acusación de corrupción, yo nunca he participado en actos de corrupción y, de hecho, no tengo nada que ocultar”, sostuvo la autoridad del Gobierno.

“Por eso estoy acá, justamente, porque estoy abierto a cualquier diálogo constructivo”, añadió.

En ese contexto, recordó que el lunes y martes se reunió con los transportistas en Oruro, quienes impulsaron un paro de actividades con bloqueo de caminos por la gasolina desestabilizada.

“Vengo aquí con todo el respeto que se merece la Asamblea porque estas preguntas son importantes”, señaló.

La sesión se reinstaló minutos después de las 12:00. Tras comprobar el quorum, Lara anunció que Medinaceli estaba presente en el hemiciclo.

Minutos después comenzó con la lectura del pliego de interpelación que está referido a la importación de petróleo, los contratos con las intermediarias y un supuesto sobreprecio.