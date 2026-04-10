Agetic, siete universidades y el Cengob firman convenio para transformación digital

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Publicado el 10/04/2026 a las 0h18
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La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), el Centro de Gobierno (Cengob) y siete universidades del sistema público firmaron este jueves un convenio interinstitucional en el marco del fortalecimiento de la transformación digital en el país.



“Nuestro propósito fundamental es brindar servicios de interoperabilidad que conecten directamente a las instituciones educativas con el aparato estatal. Esta sinergia generará un ecosistema de servicios digitales modernos diseñados específicamente para facilitar la vida académica de nuestros estudiantes”, afirmó el director general de Agetic, Carlos Eduardo Rodrigo Prado, durante el evento realizado en Cochabamba.

El evento estuvo liderado por el Cengob y contó con la participación del viceministro de Coordinación y Modernización del Estado, Julio Linares.

Las casas superiores de estudio que rubricaron el documento fueron: la Universidad Técnica de Oruro (UTO), la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), la Universidad Nacional Siglo XX, la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), la Universidad Amazónica de Pando (UAP), la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Esta última fue la anfitriona del evento.



Los rectores presentes expresaron su beneplácito por la firma del convenio y coincidieron en la importancia del cambio que se ajusta a la nueva realidad y necesidades tecnológicas del mundo, que permitirá la modernización y digitalización de las casas superiores de estudio.

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