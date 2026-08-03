Patzi revela que MTS expulsó a Nilton Condori por "temas de corrupción"

País
ERBOL
Publicado el 03/08/2026 a las 11h02
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El exgobernador de La Paz, Félix Patzi, reveló que en su momento Nilton Condori fue expulsado del Movimiento Tercer Sistema (MTS) debido a denuncias de corrupción y cobros dentro del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).

Nilton Condori fue parte del MTS y funcionario de la Gobernación con Patzi, a quien reconocía como su mentor. Sin embargo, en 2020 criticó al exgobernador y dijo que lo amaba, pero no era un político.

Patzi dijo que Nilton Condori tiene el resentimiento por la expulsión del MTS.

"Y fue alejado, por casualidad, por los temas de corrupción. Porque era el jefe de recursos humanos de Sedcam. Y había quejas por todos los lados que cobraba por mantenimiento de caminos, etcétera y muchas cosas más. Y para no empañar la gestión, se ha tenido que alejarlo", dijo en La Tarde en Directo de ERBOL.

Patzi dijo que comprende el discurso de Condori como consecuencia de haber sido expulsado por los militantes del MTS.

Anteriormente, el también exgobernador de La Paz, Santos Quispe, afirmó de la misma manera que Nilton Condori había tenido hecho irregulares en el Sedcam durante la gestión de Patzi.

Nilton Condori actualmente es senador por la alianza Unidad. Fue uno de los impulsores de las protestas contra el Gobierno y asistió a puntos de bloqueo, aunque recientemente, en medio de los procesos a los instigadores, negó haber pedido la renuncia del presidente.

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