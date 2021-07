La oposición exige destitución de Quelca; el magisterio analiza

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) exigió ayer la “destitución inmediata” del ministro de Educación Adrián Quelca tras destaparse denuncias de corrupción en la designación de cargos. En tanto, la viceministra de Educación y denunciante, Aurea Balderrama, puso su cargo a consideración.

En tanto, el representante de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, Rolando Alejo, informó que este miércoles los dirigentes se reunirán a nivel nacional para analizar la situación y definir una postura al respecto.

Quelca expresó su molestia al ser vinculado en estos hechos de corrupción y sostuvo que no tiene nada que ocultar.

Balderrama formalizó este lunes una denuncia penal contra el Ministro de Educación y el director de Educación Superior Técnica Tecnológica Lingüística y Artística, Agustín Tarifa, por el presunto tráfico de influencias que se habría dado para direccionar y manipular el proceso de institucionalización de cargos directivos del sistema educativo.

“Ahora resulta que hay un escándalo tremendo en el Ministerio de Educación, donde no solamente nos estamos basando en las denuncias de redes sociales o medios de comunicación, sino que también hemos recibido denuncias como parlamentarios, de padres de familia, maestros, quejas contundentes sobre las designaciones a los cargos directivos en el país”, sostuvo la diputada de CC Samantha Nogales.

Por ejemplo, indicó, en Cochabamba “ya hemos identificado que se ha puesto a dedo a un rector en una institución artística”. En este caso, desde hace un mes, maestros, estudiantes y padres de familia protestan en contra de esta designación.

“Exigimos que se destituya inmediatamente al ministro Adrián Quelca porque no está cumpliendo con sus funciones y está envuelto en un escándalo terrible de tráfico de exámenes. No puede ser que, en vez de trabajar en políticas que beneficien a la educación en nuestro país, se esté dedicando a beneficiar, de manera política, a sus seguidores”, manifestó Nogales.

Asimismo, el senador Fernando Vaca aseveró que no sólo se debe destituir a Quelca, sino que el Gobierno debe anular todos los procesos de designación de cargos envueltos en el presunto tráfico de exámenes.

“Ante las recientes declaraciones de la Viceministra, debemos decir con toda claridad que no tenemos nada que ocultar. Hemos llevado todos los procesos en el marco de la normativa. Tenemos auditorías al respecto con observaciones y recomendaciones que corresponden”, dijo en conferencia de prensa.

Procesos

El ministro de Educación, Adrián Quelca, afirmó este martes que se someterá a cualquier investigación que se realice sobre el tema de presuntas irregularidades detectadas en los procesos de institucionalización de cargos directivos.

Aurea Balderrama ratifica denuncia

Balderrama dejó en manos del presidente Luis Arce la decisión de dejar o no su cargo, tras las reacciones a la denuncia de corrupción.

“Yo quiero decir que he cumplido con la transparencia que me ha recomendado nuestro presidente (Luis Arce) y la decisión está en sus manos. Si el hermano Presidente quiere que me haga a un lado, quiere que dé un paso al costado, lo haré, si eso amerita por haber hecho una denuncia por presuntos actos de corrupción”, dijo en entrevista con Erbol.

Además, negó que la denuncia sea por interés personal, como apuntó Quelca. “Simplemente estoy cumpliendo con mi obligación de servidora pública.